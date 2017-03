635x357 Pese a dolor estomacal, McIlroy arranca bien en México. DOUG FERGUSON (Associated Press)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Rory McIlroy tuvo más problemas con su estómago que con sus costillas. El norirlandés rubricó el jueves una anotación de 68 golpes, bajo par, quedándose corto por un impacto del liderato tras la primera ronda del Campeonato de México.

Seis jugadores comparten la punta en este torneo que convocó a 49 de los 50 mejores golfistas del mundo.

Phil Mickelson y Lee Westwood, dos de los cuatro jugadores que participaron en la primera edición de este torneo hace 18 años, consiguieron anotaciones de 67, para situarse en el voluminoso grupo que está en lo más alto del tablero en el Club de Golf Chapultepec. El español Jon Rahm (reciente ganador en Torrey Pines, Jimmy Walker, Ryan Moore y Ross Fisher completan el sexteto de líderes.

Tanto Westwood como Walker trastabillaron en los últimos tres hoyos, ambos con un par de bogeys.

McIlroy, quien puede alcanzar el número uno del mundo si se consagra en México, no jugaba desde el 15 de enero por una dolencia en las costillas. Hizo relucir su fuerza al emplear el hierro 4 para enrumbarse a un eagle

Notable retorno a la actividad para McIlroy e igual de impresionante el debut de Chapultepec, sede de este certamen del World Golf Championships (WGC) tras nueve años en el Trump Doral. Cuando la gira de la PGA no pudo conseguir un patrocinador en esa localidad en las afueras de Miami, optó por irse a la Ciudad de México.

"Me moría de ganas por jugar", dijo McIlroy. "Quería salir, ser competitivo y conseguir una buena anotación. No me sentí tan mal como lo estuve en China cuando sufrí con lo mismo. Espero que sea cosa de un día y pase pronto".

El sueco Henrik Stenson, campeón del Abierto Británico, no tuvo la misma suerte. Debió retirarse tras 11 golpes debido al virus estomacal.

En la altura de la capital mexicana, solo 27 de los 77 golfistas alcanzaron el par.

"Aunque el campo no te permite alcanzar grandes distancias por la altitud, no deja de ser un reto en varios aspectos por la precisión que hay que tener con los hierros, los limitados blancos que te dan los greens y la velocidad y undulación de los greens", analizó Mickelson.