635x357 Rory McIlroy quiere resucitar en Abierto Británico. DOUG FERGUSON (Associated Press)

SOUTHPORT, Inglaterra (AP) — Hace apenas tres años, Rory McIlroy era el mejor golfista del mundo, sin una pizca de discusión al respecto. Ganó los dos últimos majors de esa temporada, además del título del World Golf Championship. Todo apuntaba a que su reinado duraría el tiempo que quisiera.

Ahora sencillamente intenta no caer en el olvido.

El más claro ejemplo de su situación ni siquiera es que no haya superado el corte del fin de semana en tres de sus cuatro últimos torneos. Sino que, en la víspera del Abierto Británico, las casas de apuesta pagan 20 a 1 por una victoria suya en el campo Royal Birkdale.

“Es un buen momento para apostar por mí”, dijo McIlroy. “O sea, si yo fuese una casa de apuestas y estuviese analizando mi desempeño en las últimas semanas, sí, probablemente ese es un precio adecuado. Pero sólo se necesita una semana para que las probabilidades cambien”.

El norirlandés ha pasado por estas malas rachas más de una vez en los 10 años desde que jugó su primer Abierto Británico en Carnoustie. McIlroy se perdió el fin de semana en cuatro de cinco torneos en 2012, incluyendo en su defensa del título del US Open, y terminó ese verano ganando el PGA Championship y recuperando el primer puesto del ranking mundial.

En esta ocasión, hay una lesión que se suma a la ecuación.

La pequeña fisura en una costilla que sufrió en enero en el Abierto de Sudáfrica ya no es un problema, pero lo obligó a marginarse del circuito durante dos meses, y después jugó apenas una vez en dos meses entre el Masters y el Abierto de Estados Unidos porque sentía molestias.

Todos esos contratiempos provocaron lo que McIlroy describe como una temporada llena de interrupciones, en la que no ha conquistado un solo trofeo.

“Pero estoy de buen ánimo”, aseguró. “Siento que la situación está mejorando. Sólo estoy esperando por esa ronda o ese momento o esa semana en la que todo engrane y estaré listo. He tenido otros períodos así en mi carrera, y he podido recuperarme. Diría que he estado en situaciones peores que esta”.

¿Y qué hay de las apuestas?

Eso tiene mucho que ver con la competencia en esta 146ta edición del Abierto Británico, que comienza el jueves. Dustin Johnson, el número uno del mundo, y Jordan Spieth se han alternado como favoritos de las apuestas. Detrás de ellos está Jon Rahm, un español de 22 años que ya ganó dos títulos este año. El campeón del Masters, Sergio García, también figura en la conversación.

Pero no hay un gran favorito.