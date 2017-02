Woods se retira del torneo de Dubai

DUBAI, Emiratos Arabes Unidos (AP) — Tiger Woods se dio de baja el viernes del torneo de golf de Dubai por espasmos en la espalda, después de firmar una pésima tarjeta de 77 en la primera ronda en la víspera.

El manager de Woods, Mark Steinberg, dijo que el golfista estadounidense sintió molestias en la espalda el jueves por la noche después de la cena.

"Tiger Woods sufrió de espasmos en la zona lumbar bastante tarde anoche... recibió tratamiento durante tres horas y media temprano esta mañana, pero no mejoró", dijo Steinberg. "Dice que no es el nervio, sino espasmos (musculares), y no logró que mejorara. Se puede mover, pero no puede realizar la rotación completa de su swing".

Woods jugaba en su segundo torneo tras varias cirugías de espalda y una inactividad de 16 meses. Tenía programado jugar cuatro veces en cinco semanas.

La semana pasada jugó el torneo Farmers Insurance Open en Torrey Pines, pero no superó el corte del fin de semana.

El Tour Europeo anunció su baja el viernes, antes que Woods comenzara la segunda ronda en Dubai.

Después de su primera ronda, en la que tuvo todo tipo de problemas con el putt, Woods aseguró que "no sentí nada de dolor... intenté realizar mis tiros, pero no hice un buen trabajo".

Woods intenta volver a jugar después de la inactividad más larga de su carrera por dos cirugías de espalda. Su torneo anterior a Torrey Pines fue en agosto de 2015, donde terminó empatado en décimo lugar. En diciembre jugó un torneo de exhibición en las Bahamas.