635x357 El Belmont será el 20 de junio y abrirá la Triple Corona. STEPHEN WHYNO (Associated Press)

La Triple Corona del hipismo estadounidense lucirá distinta este año, de principio a fin.

Belmont Stakes, la carrera que solía cerrar el trío de competiciones, se realizará antes del Derby de Kentucky y de Preakness, algo que jamás había ocurrido. Además, se disputará a una distancia más corta.

La Triple Corona se abrirá el 20 de junio, con Belmont en Nueva York. No se permitirá el ingreso de público al hipódromo, y la distancia será de una milla y un octavo, en vez de la milla y media. Esa distancia más larga había sido durante casi un siglo la tarjeta de presentación de la llamada “Prueba del Campeón”.

“Por la forma en que quedó esto en el calendario, la carrera será completamente distinta a la tradicional de Belmont”, dijo el martes Dave O'Rourke, presidente y director general de la Asociación Hípica de Nueva York. “Pienso que vamos a tener un gran grupo de rivales. Será una carrera muy competitiva. Pienso que la dinámica de la carrera será diferente”.

Las tres carreras clásicas se realizarán en un orden distinto por primera vez desde 1931. El Derby de Kentucky se pospuso del 2 de mayo al 5 de septiembre, mientras que Preakness quedó postergada del 16 de mayo al 3 de octubre, debido a la crisis de salud que ha trascotado el calendario del deporte en todo el mundo.

“Simplemente me alegra que tengamos la capacidad de competir”, dijo Bob Baffert, entrenador que ha ganado dos veces la Triple Corona. “Simplemente soy afortunado por el hecho de que ellos no cancelaran ninguna de estas carreras. Hace un par de meses, la situación no se veía bien”.

La alteración en el orden presentará una serie de retos. En caso de que un caballo gane las tres carreras, habrá enfrentado desafíos distintos a los de sus 13 antecesores en la historia.

Habitualmente, el Derby, Preakness y Belmont se disputan durante un tramo de seis semanas en la primavera. Los caballos tresañeros suelen estar más maduros para el verano y el otoño.

“Esto va a ayudar a algunos y va a afectar a otros", dijo el entrenador Mark Casse. ”Van a ver probablemente a un caballo mucho más grande y fuerte desde mayo".

Belmont se realizará apenas dos semanas después de la fecha programada, pero la distancia más corta cambia la índole de la carrera y de la Triple Corona. Se ha corrido a milla y media cada año desde 1926. La última vez que se disputó a una milla y un octavo fue en 1894.

Y no será lo mismo correr en esta carrera y dirigirse después al Derby de Kentucky.

“A fin de cuentas, correr Belmont, la Prueba de Campeones, después de las otras, sirve para determinar: ¿Cuán fuerte es tu caballo? ¿Cómo puedes manejarlo?”, comentó Baffert,quien entrenó a American Pharoah, ganador de la Triple Corona en 2015, y a Justify, que logró la proeza en 2018. “Ahora, con una milla y media, se podrá manejar más fácil enla primera vez. No será tan difícil como después de haber corrido las otras dos carreras”.

Las carreras de caballos en Nueva York fueron suspendidas en marzo luego que un empleado del hipódromo dio positivo por COVID-19. No fue hasta el sábado pasado que el gobernador del estado, Andrew Cuomo, dio la luz verde para retomar la actividad.

Ahora, las competiciones hípicas han empezado a incrementarse en Estados Unidos. Los dueños de los hipódromos confían en que pueden funcionar con seguridad y sacar ganancias sin la presencia de público debido a las apuestas online y al ingreso televisivo.

Las apuestas por internet alcanzaron los 90 millones de dólares en el día del Belmont el año pasado, y la NYRA (iniciales de la asociación hípica) recibió parte de ese dinero junto al pago de la cadena NBC.

Las autoridades del hipismo han tenido que lidiar con el cambio de la temporada de la Triple Corona, una que no ha tenido la habitual jerarquía de purasangres tresañeros.

“Todo será diferente este año. ¿No es así?", dijo el entrenador Mark Casse. “Si se puede hacer así, será igual de excitante. ¿Por qué no? No sé si es el momento ideal del año. Son sólo las carreras, y creo que tendremos buenas carreras”.