Maglione es reelegido presidente de federación natación

BUDAPEST (AP) — El uruguayo Julio Maglione fue reelegido para un tercer período como presidente de la Federación Internacional de Natación (FINA), mientras que Husain al-Musallam fue confirmado para otro plazo como vicepresidente del organismo a pesar que encara acusaciones de soborno.

Maglione, de 81 años, derrotó en la votación del sábado al presidente de la federación europea de deportes acuáticos, Paolo Barelli, después que la FINA cambió su reglamento para eliminar los límites de edad de los candidatos.

Barelli se quejó de que no le permitieron hablar ante los miembros de la federación, en el congreso que se realiza durante el mundial de natación en la capital húngara.

“No hay un buen gobierno, necesitamos transparencia”, dijo Barelli a The Associated Press en una entrevista antes de que terminara la votación. “Teníamos que demostrarlo durante el congreso. No es fácil entender por qué no permiten hablar a un candidato. Esto es increíble”.

Maglione dirige la FINA desde 2009.

Al-Musallam no tuvo oposición para su cargo después que la FINA le permitió aspirar a la reelección el miércoles, poco después que el diario británico The Times y la revista alemana Der Spiegel reportaron que el kuwaití solicitó coimas de contratos de patrocinadores a través del Consejo Olímpico de Asia en 2012.

Al-Musallam quedaría al mando de la FINA si Maglione no puede cumplir con sus tareas.

Después que surgieron las acusaciones del miércoles, la federación indicó que “no se violó ningún reglamento de la FINA”, lo que provocó críticas de Barelli.

“No puedes permitir que se infecten las entrañas de la organización”, dijo el italiano. “La FINA no tiene ningún (mecanismo) para protegerse ante la posibilidad de que algo haya sucedido”.

Al-Musallam fue identificado en documentos judiciales en Estados Unidos como “co-conspirador #3" en el caso de corrupción de la FIFA. El miembro del comité de auditoría de la FIFA, Richard Lai, dijo a la corte que recibió sobornos de cientos de miles de dólares a través del Consejo Olímpico de Asia, a cambio de abogar por los intereses de dirigentes kuwaitíes.

Además, Al-Musallam pudo aspirar a la reelección a pesar de que la federación de natación de Kuwait está suspendida desde octubre de 2015 por interferencia gubernamental.