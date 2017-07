635x357 Tribunal brasileño desestima cargos contra Lochte. Associated Press

SAO PAULO (AP) — Un tribunal brasileño desestimó el caso criminal contra el nadador estadounidense Ryan Lochte, quien había sido imputado por presentar una denuncia de robo falsa durante los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro.

La corte confirmó en un comunicado esta semana que desestimó el caso después de determinar que la declaración de Lochte en una entrevista con el canal NBC no equivalía a haber radicado una denuncia falsa, un delito que conlleva una pena de hasta 18 meses de prisión en Brasil.

“Estamos satisfechos de que la corte finalmente haya desestimado el caso criminal contra el señor Lochte, y al mismo tiempo haya reconocido que no cometió delito alguno. Ha sido un año largo, pero al final prevaleció la justicia”, dijo Jeff Ostrow, el abogado de Lochte con sede en la Florida, en un comunicado enviado el viernes a USA Today.

Ostrow no respondió el sábado a las llamadas de The Associated Press.

Lochte dijo a NBC el año pasado que él y otros tres nadadores fueron asaltados a mano armada tras ser detenidos por hombres armados mientras viajaban en un taxi el 15 de agosto.

Un video grabado por cámaras de seguridad mostró a los nadadores en un enfrentamiento con guardias de seguridad en una estación de gasolina, donde el taxi se detuvo para que utilizaran el baño. Lochte, ganador de seis medallas olímpicas de oro, después admitió que estaba ebrio y que su comportamiento provocó el enfrentamiento.

Lochte fue suspendido por 10 meses por su comportamiento en Río.

“Fue una suspensión larga, pero ya terminó”, tuiteó Lochte el 1 de julio. “Aprendí y ahora soy una mejor persona”.