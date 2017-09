635x357 AMA suspende al laboratorio antidopaje de Francia. JOHN LEICESTER (Associated Press)

PARIS (AP) — La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) suspendió provisionalmente al único laboratorio antidopaje acreditado en Francia después que una muestra positiva de un fisicoculturista contaminó otras dos muestras con rastros de un esteroide.

La suspensión por tiempo indefinido significa que la agencia francesa antidopaje tendrá que enviar al extranjero las muestras de sangre y orina para ser analizadas, hasta que la instalación en París vuelve a ser acreditada por la AMA.

El secretario general de la agencia francesa, Mathieu Toeron, dijo el martes a The Associated Press que no saben cuándo se revocará la suspensión.

El laboratorio será utilizado para los Juegos Olímpicos de 2024 en París. En el pasado ha sido reconocido por su trabajo pionero en el campo de la lucha contra el dopaje, y Teoran indicó que jamás había sido sancionado.

El problema ocurrió con 80 muestras de fisicoculturistas, dijo. Muchas de las muestras arrojaron positivo, y algunas contenían hasta 17 sustancias distintas.

Una muestra con una concentración inusualmente alta de un esteroide, unas 200 veces mayor que las muestras de casos positivos normales, dejó rastros de la sustancia en una máquina, y contaminó otras dos muestras, indicó.