AMA visita laboratorio antidopaje de Moscú en busca de datos. JAMES ELLINGWORTH (Associated Press)

MOSCÚ (AP) — Una delegación de la Agencia Mundial Antidopaje visitó el miércoles el laboratorio de Moscú que ha sido señalado como foco de la trama de encubrimiento de dopaje en Rusia, en busca de información que podría propiciar más suspensiones de deportistas del país.

Rusia deberá entregar los archivos de computadores del laboratorio antes del 31 de diciembre o se expondría a que su agencia nacional antidopaje sea suspendida otra vez, dos meses después de su polémica readmisión.

“Estamos muy complacidos de estar aquí en Rusia para esta importante reunión”, dijo el director de ciencia de la AMA, Olivier Rabin. “Creemos que es una señal de que estamos avanzando en nuestras negociaciones con las autoridades rusas”.

La AMA ha encontrado amplias pruebas de que Rusia falsificaba con regularidad los resultados de los controles antidopaje, incluyendo los de los Juegos Olímpicos de Sochi 2014, y ahora confía que las autoridades pueden entregar información verídica de los últimos años. Rusia también debe entregar las muestras almacenadas para análisis antes del 30 de junio.

Jim Walden, el abogado del ex director del laboratorio e informante de la AMA Grigory Rodchenkov, dijo a la Associated Press que su expectativa es que Rusia retendrá la información o proveerá datos falsos.

"Diría que existe una posibilidad de cero de que Rusia permitirá acceso a la información de reserva de las computadores que fueron empeladas durante Sochi, y el equipo del laboratorio y las muestras almacenadas”, dijo Walden el martes. “La pregunta clave es: ¿qué hará la AMA cuando los rusos se nieguen? Y si capitula otra vez, entonces el mundo que Rusia se salió con la suya otra vez al maniatar el antidopaje”.

El director de la agencia antidopaje de Rusia (RUSADA) instó al gobierno a cooperar con la AMA, al advertir que se agota el tiempo para evitar nuevas sanciones por no cooperar.

“Necesitamos ponernos a trabajar con lo que hay en el laboratorio”, dijo Yuri Ganus a la AP. “Si no se da acceso al laboratorio, que Dios no lo quiera, o que no se puedan analizar las pruebas... Rusia se expone a consecuencias destructivas”.

La AMA visitó el laboratorio, donde las pruebas han sido selladas por las fuerzas de seguridad de Rusia, el miércoles pero no se esperaba que accediera de inmediato a los archivos. Acordaría la visita de un segundo grupo para llevarse los archivos.