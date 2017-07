El Abierto Británico brinda una gran oportunidad a los 'outsiders'

Con pesos pesados como Rory McIlroy, Jordan Spieth o Dustin Johnson muy discretos en los últimos tiempos, una larga lista de 'outsiders' sueña con brillar y dar la sorpresa en el Abierto Británico de golf, que comienza el jueves.

Como demostró la victoria del estadounidense Brooks Koepka en el US Open, la cima del golf mundial todavía busca un liderazgo estable. Aunque el número 1 mundial, Dustin Johnson, todavía no tiene que preocuparse, reina una sensación de inestabilidad en el ambiente y el 'British Open' hacía tiempo que no se presentaba tan abierto.

Tan sólo hay que ver los resultados de los últimos torneos europeos, que pueden servir de barómetro: el inglés Tommy Fleetwood en el Abierto de Francia o los españoles Jon Rahm y Rafael Cabrera Bello en los de Irlanda y Escocia, respectivamente.

Ni rastro por ejemplo de McIlroy, número 4 mundial, que ni siquiera pasó el corte en Irlanda. Llegará por lo tanto como una gran incógnita al Royal Birkdale de Southport, que no había acogido al decano de los 'grandes' desde 2008.

"No he jugado lo bastante este año y espero algo, un destello, para mejorar", admite McIlroy, golfista mejor pagado del mundo, pese a un contrato revisado a la baja con Nike.

España ha sido protagonista en las últimas semanas con las victorias sorpresas de John Rahm en Irlanda y de Cabrera Bello en Escocia.

Su compatriota Sergio García, que conquistó el Masters de Augusta en abril, está en plenos preparativos de su boda, que tendrá lugar en Texas la semana siguiente al torneo.

García simboliza la buena salud del golf español y se alegra de los éxitos de sus compatriotas.

"Es muy bueno ver a compatriotas y a chicos que son tus amigos ganar y hacer algo grande. Vamos a intentar conservar esta dinámica el mayor tiempo posible", afirmó García, de 37 años.