Adrián González listo para aportar con el madero por México

GUADALAJARA, México (AP) — Una lesión en el codo derecho puso en duda la participación de Adrián González en el Clásico Mundial de Béisbol, pero el toletero dijo jueves estar listo para tratar de ayudar a México a lavarse la cara luego de una mala participación en la pasada edición.

El primera base de 34 años pasó las últimas tres semanas alejado de los entrenamientos con los Dodgers de Los Ángeles, rehabilitándose de la articulación para poder estar en el torneo en el que México es anfitrión en la occidental ciudad de Guadalajara.

"Yo siempre he dicho que tendría que estar al 100 para estar y estoy", dijo González, presente para su cuarto Clásico. "Si no, no estuviera, trabajamos muy duro las últimas tres semanas e hicimos de todo para estar aquí".

La presencia del 'Titán' González era vital para la ofensiva mexicana, que se vio afectada cuando el toletero Khris Davis (Oakland) declinó participar.

"No voy a comentar (sobre ausentes), cada quien tiene su propia razón para no estar con nosotros. En lo personal para mí es algo que es importante y por eso le metí esfuerzo a la rehabilitación", agregó González. "Necesitaba algo de descanso, no tenía que pasar por muchos pasos para poder estar aquí".

González no tiene el poder de antaño, cuando llegó a disparar 40 cuadrangulares en Grandes Ligas (2009), pero sigue siendo el referente del cuadro mexicano al ataque.

Las aspiraciones de México de trascender en el torneo y levantarse luego de quedar fuera en la primera ronda del Clásico de hace cuatro años dependen mucho de lo que su baluarte pueda hacer.

"Ojalá y salgamos vivos de aquí, venimos a hacer el trabajo y preocuparnos por ganar cada momento, hay que ganar todos los momentos y vamos a competir con todo", agregó. "Sabemos que a cualquier equipo le podemos ganar, si hacemos el mejor béisbol vamos a pasar".