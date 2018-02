Albert Ramos adelanta a España ante Gran Bretaña en la Copa Davis

España se ha puesto por delante 1-0 en la eliminatoria de Copa Davis contra Gran Bretaña, tras la victoria este viernes de Albert Ramos sobre Liam Broady 6-3, 6-4 y 7-6 (8/6).

Ramos tuvo que ir hasta la muerte súbita en el tercer set para llevarse el primer punto de esta eliminatoria de primera ronda de la Copa Davis que se disputa en Marbella (sur) tras 2 horas y 34 minutos de partido.

"He empezado dudando, pero poco a poco he ido entrando en ritmo, no he hecho el mejor partido, pero contento con la victoria", dijo Albert Ramos tras el partido.

El tenista español, N.21 del mundo, se hizo con el primer set tras romper el servicio de Broady en dos ocasiones, antes de llevarse también el segundo.

En la tercera manga, Broady, que jugaba por primera vez en esta competición, llegó a sacar (6-5) para llevarse el tercer set, pero Ramos hizo el break y forzó el desempate.

En la muerte súbita, el joven británico, de 24 años, estuvo a un punto de llevarse el set, pero finalmente Ramos acabó imponiendo su experiencia y mayor serenidad.