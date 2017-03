'Alberto del Río' quiere un mano a mano con Donald Trump

El luchador mexicano José Alberto Rodríguez no se guarda nada al momento de defender a sus paisanos en el exterior, sin importar que para eso tenga que encarar al mismísimo presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Conocido en el mundo de la lucha libre como 'Alberto El Patrón' o 'Alberto Del Río', este atleta mexicano asentado en San Antonio (Texas) ha dejado muy en claro su postura respecto a las nuevas disposiciones ejecutivas sobre inmigración del gobierno estadounidense, las que considera "injustas e inhumanas".

Claro, ahora su disposición de tratar el tema con el mandatario es más conciliador respecto a lo que pensaba en diciembre, cuando afirmó que le gustaría subir a Trump al ring para "quitarle el peluquín y enseñarle a respetar a los mexicanos".

"Yo al igual que muchas figuras del deporte y el entretenimiento en Latinoamérica nos hemos manifestado ante esta triste situación y queremos encontrar un bien común que nos haga sentir a todos a gusto con el resultado", dijo Rodríguez a la AFP.

El nombre del 'Patrón' también es muy respetable dentro de las Artes Marciales (MMA) y por eso desde octubre fue nombrado presidente de Combate Americas, la primera promoción de este deporte dirigida a los atletas latinos.

De hecho, Rodríguez junto al fundador de esa empresa, Campbell McLaren, estarían buscando un acercamiento con el presidente Trump para abordar el tema y explicarle que la presencia de los inmigrantes, más que afectar, le hace bien al desarrollo de Estados Unidos.

"El poder adquisitivo del latino es parte fundamental del funcionamiento de la economía mundial, eso todo el mundo ya lo sabe", agregó.

Y es que aunque Donald Trump fue invitado a varias de las funciones de la WWE (World Wrestling Entertainment), cuando aún no se convertía en candidato para la Casa Blanca, el luchador mexicano nunca tuvo la oportunidad de conversar con él dentro de esa empresa.

"No me tocó coincidir con él (Trump) en la WWE y no creo que hubiéramos convivido. Tenemos diferentes opiniones en cualquiera de los temas de interés público como la política y la religión", afirmó.

Y pese a que la situación que viven los inmigrantes en Estados Unidos ha ocupado gran parte de su atención, también se ha dado tiempo para arrancar nuevos proyectos.

Hijo del legendario luchador mexicano "Dos Caras", Alberto proviene de una familia de luchadores, pues su hermano se desempeña en los encordados con el nombre de "El Hijo del Dos Caras", y sus tíos son "Mil Máscaras y "Sicodélico".

- Reto a Trump -

Esta semana Rodríguez retornó al mundo de la lucha libre estadounidense al debutar en Impact Wrestling de TNA, que es la segunda empresa de lucha libre profesional más grande del mundo, detrás de WWE de la cual Rodríguez recién se desvinculó.

Asimismo, como directivo, Rodríguez llevará a Combate Americas el próximo 30 de marzo a la ciudad de Tijuana con una cartelera encabezada por el pleito entre el argentino Marcelo Rojo y el mexicano Iván Flores.

Y aunque su postura hacia el mandatario es menos combativa que hace unos meses, no estaría en contra de hacer una pelea de exhibición con Donald Trump, siempre y cuando fuera por una buena causa.

"(Risas) Definitivamente, yo no cambio mis ideales y estoy en el medio del entretenimiento deportivo. Este (combate) podría ser un evento que generaría mucha audiencia y que podría estipular que se haga algo positivo con el dinero recaudado", agregó Rodríguez.

A sus 39 años, 'Alberto El Patrón' cree que vive el mejor momento de su carrera y que lo mejor aún está por llegar.

Su presencia en Combate Americas, incluso, ha provocado que los aficionados del MMA en Latinoamérica lo consideren el "Dana White mexicano", en referencia al principal jerarca de la UFC.