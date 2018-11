Alex Rins sorprende en los primeros entrenamientos del GP de Malasia

El español Alex Rins (Suzuki) sorprendió este viernes logrando el mejor tiempo de las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Malasia, en categoría MotoGP, en el circuito internacional de Sepang.

Autor de un crono de 1 minuto, 59 segundos y 608 milésimas, Rins confirmó la buena forma de Suzuki, que logró la segunda plaza en la carrera precedente, la semana pasada en Australia, gracias al italiano Andrea Iannone.

El español de 22 años aventajó en 89 milésimas el mejor tiempo de la sesión de mañana, que fue el segundo del día, establecido por el italiano Andrea Dovizioso (Ducati).

Rins aseguró que logró el mejor crono con la Suzuki que el jueves se incendió en el pit lane del circuito de Sepang.

"Es la que se prendió fuego. Hubo alguna fuga, no sé muy bien dónde. Cuando he salido se me ha pasado por la cabeza el incendio de ayer, pero se me ha ido rápido", explicó.

"Hoy hemos trabajado bien. Le hemos dado muchas vueltas al neumático trasero y hemos sido rápidos, pero no hay que cantar victoria aún", añadió.

En tercera posición, a 93 centésimas, finalizó el ya campeón del mundo, el español Marc Márquez (Honda), logrado en la segunda sesión.

Las Yamaha del italiano Valentino Rossi y del español Maverick Viñales, marca que en Phillip Island puso fin a una serie de 25 grandes premios sin victoria, fueron cuarta y sexta, a 159 y a 194 milésimas.

El sábado existe un riesgo de tormenta en Sepang. La tercera sesión de entrenamientos libres está prevista las 10h55 locales (02h55 GMT) y la clasificación a las 15h10 (07h10 GMT).

En Moto2, el español Alex Márquez (Kalex) dominó las dos sesiones con un mejor tiempo de 2 minutos, 6 segundos y 828 milésimas, logrado en la segunda sesión, por delante del francés Fabio Quartararo (Speed Up), y de los italianos Luca Marini (Kalex) y Francesco Bagnaia (Kalex), líder del Mundial.

Finalmente en Moto3 los cuatro pilotos más veloces; el italiano Tony Arbolino (Honda), el británico John McPhee (KTM) y los españoles Aron Canet (Honda) y Jorge Martín (Honda), al frente de la clasificación de pilotos, están separados por 24 milésimas tras dos entrenamientos pertubados por la lluvia.

-- Clasificación combinada de las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del GP de Malasia:

1. Alex Rins (ESP/Suzuki) 1:59.608

2. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) à 0.089

3. Marc Marquez (ESP/Honda) 0.093

4. Valentino Rossi (ITA/Yamaha) 0.150

5. Jack Miller (AUS/Ducati Pramac) 0.163

6. Maverick Vinales (ESP/Yamaha) 0.194

7. Danilo Petrucci (ITA/Ducati Pramac) 0.203

8. Johann Zarco (FRA/Yamaha Tech3) 0.551

9. Andrea Iannone (ITA/Suzuki) 0.894

10. Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) 0.944

...

24. Jorge Lorenzo (ESP/Ducati) 3.596

Nota: 24 pilotos clasificados. Los diez primeros de las tres primeras sesiones combinadas se clasifican directamente para la Q2 del sábado. Récord del circuito: 1:59.053 (Dani Pedrosa en 2015). Récord de la vuelta en carrera: 2:00.606 (Jorge Lorenzo en 2015).