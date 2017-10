Los campeones All Blacks vencen 36-10 a los Pumas argentinos en Rugby Championship

El seleccionado de Nueva Zelanda, los All Blacks, derrotó a los Pumas de Argentina por 36-10 (parcial 29-3) en Buenos Aires, en uno de los partidos jugados el sábado por la quinta y penúltima fecha del Rugby Championship.

Ya consagrados como campeones del Rugby Championship-2017 tras el empate previo entre Wallabies y Springboks (27-27), los All Blacks sentenciaron temprano su duelo ante los argentinos con cuatro tries convertidos en la primera media hora, a cargo de Kieran Read (dos), Damian McKenzie y Waisake Naholo.

En la segunda mitad, Juan Manuel Leguizamón anotó el único try argentino, y en tiempo de descuento el novato David Havili señaló el quinto try neozelandés.

Además de retener el título obtenido en 2016 –el quinto en las últimas seis ediciones-, Nueva Zelanda amplió su largo historial favorable contra los argentinos, con los que nunca perdieron y apenas cedieron un empate.

En la última fecha, el sábado próximo, Nueva Zelanda visitará a Sudáfrica, mientras que Argentina recibirá a Australia.

- Un aluvión -

Bastante poco pudo hacer la Argentina para contener el aluvión de los 'hombres de negro', que a los seis minutos pisaron por primera vez el in-goal albiceleste a través del capitán Read para empezar a marcar diferencias.

Durante veinte minutos, los All Blacks marcaron a su antojo el ritmo del encuentro, con una potencia que se hizo incontenible para los sudamericanos, y antes de la media hora los oceánicos anotaron cuatro tries para enmudecer a los 40.000 simpatizantes locales.

El capitán Kieran Read (6, 26), Damian McKenzie (16) y Waisake Naholo (20) fueron los encargados de apoyar y establecer distancias lógicas entre el campeón y el conjunto sudamericano.

Recién cerca de la media hora Nueva Zelanda redujo la intensidad y los Pumas aprovecharon para salir del asedio, y aunque merodearon el in-goal visitante no pudieron quebrar la sólida defensa propuesta por los campeones mundiales.

La segunda parte mostró un juego más equilibrado y cerrado, en el que los Pumas ofrecieron el máximo esfuerzo para tratar de descontar, y encontraron su premio en el único try local, anotado por Juan Manuel Leguizamón después de varios minutos de ataque, en una acción que requirió ayuda del video para desatar la única celebración local.

De todos modos, los All Blacks habían ya establecido una amplia diferencia que no se reduciría más y el resultado sólo se movió en tiempo de descuento para el quinto try oceánico, convertido por el debutante David Havili (80+1).

Con oficio de campeón, a los 'hombres de negro' les alcanzó con media hora a todo vapor para asegurarse la quinta victoria en fila en el Rugby Championship y festejar una conquista que ratifica su condición de mejor equipo del mundo del rugby, para desazón de una Argentina que sigue con el dique seco frente a los poderosos All Blacks.

Esta es la ficha técnica del encuentro que los seleccionados de rugby de Argentina y Nueva Zelanda disputaron la noche del sábado:

Rugby Championship – Quinta fecha

ARGENTINA – NUEVA ZELANDA 10 – 36 (3-29)

Estadio: José Amalfitani (Buenos Aires).

Terreno: Bueno. Clima: Agradable (18 grados).

Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica).

Espectadores: 40.000

Anotaciones:

Argentina: penal de Sánchez (3), try de Leguizamón (53), conversión de Sánchez

Nueva Zelanda: penal de Beauden Barrett (3), tries de Kieran Read (6, 26), Damian McKenzie (16),

Waisake Naholo (20) y David Havili (80+1), cuatro conversiones de Beauden Barrett

Amonestados:

Argentina: Lavanini (22-31), Herrera (67-76)

Nueva Zelanda: Todd (37-46), Read (50-59)

Formaciones:

Argentina: Lucas Noguera (Santiago García Botta, 55), Agustín Creevy (capitán, Julián Montoya, 59) y Nahuel Tetaz Chaparro (Ramiro Herrera, 43) - Guido Petti y Tomás Lavanini (Marcos Kremer, 50) - Pablo Matera (Javier Ortega Desio, 51), Tomás Lezana y Juan Manuel Leguizamón -Tomás Cubelli (Martín Landajo, 32) y Nicolás Sánchez (Juan Martín Hernández, 54) - Emiliano Boffelli, Jerónimo de la Fuente, Matías Orlando (Santiago Cordero, 57) y Matías Moroni - Joaquín Tuculet. Entrenador: Daniel Hourcade.

Nueva Zelanda: Kane Hames (Wyatt Crockett, 46), Dane Coles (Codie Taylor, 54) y Nepo Laulala (Ofa Tu’ungafasi, 50) - Luke Romano y Scott Barrett - Vaea Fifita (Patrick Tuipulotu, 65), Matt Todd (Ardie Savea, 65) y Kieran Read (capitán) - Aaron Smith (TJ Perenara, 50) y Beauden Barrett - Rieko Ioane (David Havili, 69), Sonny Bill Williams (Ngani Laumape, 61), Anton Lienert-Brown y Waisake Naholo - Damian McKenzie. Entrenador: Steve Hansen.