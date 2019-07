Los All Blacks empiezan la defensa del título ante una desafiante Argentina

635x357 El centro de los All Blacks Sonny Bill Williams (3ro-D) controla la pelota durante un match del Rugby Championship ante Los Pumas en Buenos Aires el 29 de de septiembre de 2018. AFP

El seleccionado de Nueva Zelanda, los All Blacks, comenzará su camino hacia la defensa del título cuando visite este sábado a los desafiantes Pumas de Argentina en la primera fecha del Rugby Championship, el torneo que agrupa a las cuatro potencias del hemisferio sur.

Ganadores del torneo en seis ocasiones de las siete que se realizaron desde que el Tri-Nations pasó a tener a los Pumas como cuarto integrante, los All Blacks aspiran a mantener su dominio casi hegemónico y llegar con confianza y buena forma para el Mundial de Japón, que comenzará dentro de dos meses y donde también buscarán retener la corona.

El mejor seleccionado del planeta rugby desembarcó en Buenos Aires con muchas de sus figuras, pero también con varios nombres nuevos convocados por el entrenador Steve Hansen, entre ellos el wing de origen fiyiano Sevu Reece, cuestionado en Nueva Zelanda por ser protagonista de un caso de violencia contra su novia.

Reece, que el sábado jugará su primer test-match con los All Blacks, viene de lucirse con 15 tries como artillero de los Crusaders, ganadores del Super Rugby precisamente a expensas de los Jaguares, la franquicia argentina, pero su antecedente violento es mal visto en Nueva Zelanda, donde los All Blacks deben ser tomados como modelos de buena conducta.

Además de Reece, Hansen tendrá entre los suplentes a otros novatos como Atu Moli, Luke Jacobson, Josh Ioane y Braydon Ennor, que podrían tener su bautismo con los "Men in Black" en Buenos Aires, mientras que los más experimentados son Brodie Retallick (75 caps), el capitán Sam Cane (58), Aaron Smith (82) y el apertura Beauden Barrett (73).

"Tenemos el máximo respeto por Argentina. Sus jugadores seguramente han tomado mucha confianza en sí mismos durante el Super Rugby con los Jaguares, y seguramente verán este partido como una gran oportunidad para dar un paso al frente", consideró Hansen.

"Va a ser interesante observar cómo se acoplan los nuevos jugadores con los más experimentados. El equipo tiene una mezcla de experiencia y fuerte entusiasmo, y estoy seguro de que están todos preparados para apoyarse mutuamente y jugar", agregó el conductor de los All Blacks.

- Un Pumas repotenciado -

Del lado local, el entrenador Mario Ledesma dispuso lo que es prácticamente la mejor versión posible de los Pumas, con 13 titulares provenientes de los Jaguares, más el ingreso de Nicolás Sánchez (Stade Français, Francia) y Juan Figallo (Saracens, Inglaterra), dos de los ocho jugadores que el head-coach convocó de los equipos europeos.

Los Pumas llegan con pocos días de trabajo a causa de la extensión de la temporada de Jaguares.

"Obviamente nos hubiese gustado tener una semana más de trabajo. Pero en esta instancia lo más importante es la cabeza, y los chicos están muy bien de la cabeza. El equipo aprendió y hoy son todos mejores jugadores", destacó Ledesma.

La historia avala por completo a los neozelandeses, ganadores en 27 de los 28 partidos previos ante los albicelestes, que apenas consiguieron rescatar un empate en 1985.

"Si seguimos jugando y trabajando como lo venimos haciendo, en algún momento se va a dar que les ganemos. Lo que no tenemos que hacer es proyectar, nosotros tenemos que estar en el minuto a minuto y en mejorar", admitió el entrenador.

El encuentro entre Argentina y Nueva Zelanda se jugará el sábado desde las 15H05 locales (18H05 GMT) en el estadio José Amalfitani, en Buenos Aires, con arbitraje a cargo del australiano Angus Gardner.

En la segunda fecha del Rugby Championship, Nueva Zelanda recibirá el 27 de julio a Sudáfrica en Wellington, mientras que los argentinos viajarán hasta Brisbane para medirse con los Wallabies australianos.

Estas son las alineaciones confirmadas:

Argentina: Emiliano Boffelli - Matías Moroni, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente, Ramiro Moyano - Nicolás Sánchez, Tomás Cubelli - Javier Ortega Desio, Marcos Kremer, Pablo Matera - Tomás Lavanini, Guido Petti - Juan Figallo, Agustín Creevy, Nahuel Tetaz Chaparro.

Suplentes: Julián Montoya, Mayco Vivas, Santiago Medrano, Matías Alemanno, Tomás Lezana, Felipe Ezcurra, Joaquín Díaz Bonilla y Joaquín Tuculet.

Nueva Zelanda: Ben Smith - Sevu Reece, Anton Lienert-Brown, Ngani Laumape, Jordie Barrett - Beauden Barrett, Aaron Smith - Ardie Savea, Sam Cane, Vaea Fifita - Patrick Tuipulotu, Brodie Retallick - Angus Ta'avao, Dana Coles, Ofa Tuungafasi.

Suplentes: Liam Coltman, Atu Moli, Nepo Laulala, Jackson Hemopo, Luke Jacobson, Brad Weber, Josh Ioane, Braydon Ennor.