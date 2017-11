Los All Blacks neozelandeses vuelven a ganar a Francia (23-28)

635x357 El centro de los All Blacks, Jack Goodhue (I) es tacleado por un jugador francés durante el test match entre ambas selecciones en el estadio Groupama, en Decines-Charpieu, cerca de Lyon. AFP

El XV francés, que ya perdió ante los All Blacks el pasado sábado (18-38), volvió a inclinarse ante los neozelandeses aunque por un margen menor (23-28), este martes en Lyon en un partido que disputaron los equipos reserva y que no tenía categoría de 'test-match'.

Los Bleus llegaron con ventaja mínima al descanso (15-14), pero los All Blacks volteraron rápidamente el marcador tras la pausa con dos tries para no perder ya la iniciativa en el partido.