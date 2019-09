635x357 Alonso Edward no se presentó en los 200 metros del Mundial de Atletismo. AFP.

El velocista panameño Alonso Edward no tuvo participación este domingo en los 200 metros planos del Mundial de Atletismo Doha 2019.

Edward tenía programado correr en el Heat 7, sin embargo, al presentarse los atletas, la posición del panameño salió como 'DNS', que significa Did Not Start, es decir, no empezó la carrera.

Una molestia muscular podría ser la razón por la que el subcampeón del mundo en Berlín 2009 faltó a la cita.

La panameña Gianna Woodruff participará el próximo martes en los 400 metros valla femenino.