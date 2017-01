Andy Murray gana un difícil primer partido en el Abierto de Australia

El tenista británico Andy Murray, número uno mundial, se clasificó para la segunda ronda del Abierto de Australia al imponerse al ucraniano Illya Marchenko (n.95) en tres difíciles sets por 7-5, 7-6 (7/5), este lunes en Melbourne.

Murray, que luchará por lograr su primer título en el Abierto de Australia tras haber perdido cinco finales, se enfrentará en la segunda ronda al ruso Andrey Rublev (n.152).

Por su parte, el español Nicolás Almagro aseguró que un problema persistente en la pierna motivó su abandono a los 23 minutos en la primera ronda en Melbourne.

Almagro arrojó la toalla este lunes por un dolor en la pantorrilla cuando el partido iba apenas 4-0, en desventaja frente al francés Jeremy Chardy, lo cual no le impidió cobrar la compensación de 37.400 dólares por su participación.

La leyenda del tenis australiano Todd Woodbridge, ahora comentarista para la televisión, encendió la polémica al señalar: "Uno se pregunta ¿vino Almagro sólo para cobrar el dinero?".

Según declaraciones que publica en inglés el Melbourne Herald Sun, Almagro aclaró luego: "Salí a la cancha porque pensé que podía jugar. Estuve entre los diez mejores, tengo más de 10 millones de dólares. La razón por la que salgo a jugar no son los 50.000 dólares".

Y agregó: "Traté de jugar durante la semana. Fue duro. Me hicieron un MRI (escáner) y el resultado no fue bueno. Es todo. No podía jugar. Volví a sentir el problema en la cancha y tuve que abandonar. Pensé en no participar pero había practicado y no lo sentí".