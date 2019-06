Andy Murray podría volver a jugar en individuales este año

Operado de la cadera en enero, Andy Murray espera regresar a la competición en individuales este año, aunque el exnúmero uno del mundo escocés no pone fecha a su vuelta.

Alejado del circuito desde su derrota en primera ronda del Abierto de Australia en enero, Andy Murray regresará a las pistas la próxima semana, ya que jugará junto al español Feliciano López en dobles sobre la hierba de Queen's.

Además, tiene previsto jugar en dobles en Wimbledon en julio, sobre unas pistas que le han visto coronarse en dos de los tres Grand Slam que atesora. El tenista diestro de 32 años prefiere sin embargo tomarse su tiempo y probablemente no regresará a jugar en individuales antes del Abierto de Estados Unidos a finales de agosto.

"Por el momento son sólo pequeños pasos", indicó el escocés. "Me encuentro bien, casi sin dolor y me encanta entrenarme y mejorar. Aún que queda mucho trabajo por hacer antes de alcanzar un nivel en el que me sienta competitivo", declaró el doble campeón olímpico.

"Espero que, en un momento dado este año, pueda volver a competir en individuales", indicó Murray, aunque no se atrevió a fijar una fecha concreta: "Soy completamente feliz en este momento, así que no necesito jugar en simples después de Wimbledon o del US Open. Si puedo sería genial, pero no creo que ese sea el caso. Creo que llevará algo más de tiempo".