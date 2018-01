Andy Murray renuncia al Abierto de tenis de Australia

El exnúmero uno mundial Andy Murray, que no compite en el circuito ATP desde julio, anunció este jueves que no participará en el próximo Abierto de tenis de Australia porque no está lo suficientemente recuperado de una lesión en una cadera.

"Desgraciadamente no podré jugar en Melbourne este año porqué todavía no estoy preparado para ser competitivo", dijo el británico de 30 años en un comunicado.

"Espero poder jugar de nuevo muy pronto", añadió el jugador, ahora número 16 de la clasificación mundial, explicando que estudiará "todas las opciones" para curar su cadera.

Murray, que el martes ya decidió renunciar al torneo de Brisbane, no juega desde su eliminación en cuartos de final del torneo de Wimbledon del año pasado.