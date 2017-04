635x357 Los Angeles y París comparten planes para JJOO 2024 con COI. GRAHAM DUNBAR (Associated Press)

AARHUS, Dinamarca (AP) — Los Angeles y París presentaron el martes ante líderes del COI sus planes para organizar los Juegos Olímpicos de 2024, en momentos en que se discute la posibilidad de otorgar simultáneamente los derechos esa justa y la de 2028.

En el primero de tres eventos de campaña este año, los dos candidatos para 2024 se enfocaron en detalles de sus planes que son esenciales para los atletas y los organizadores.

El COI elegirá la sede de 2024, y posiblemente 2028, el 13 de septiembre.

"Sabemos que sin las federaciones, no hay competencias", dijo el martes a The Associated el director de la campaña de Los Angeles, Casey Wasserman, antes de reunirse con los dirigentes deportivos. "Nuestra labor es ofrecerles la mejor plataforma posible para albergar la máxima competencia en la que creemos que es una de las mejores ciudades del mundo".

Los Angeles subió primero a la tarima y tuvo una presentación de 10 minutos, seguida por cinco minutos de preguntas de la audiencia.

París se presentó después en una contienda que tiene solo dos candidatos.

El codirector de la campaña de París, Tony Estanguet, dijo que unos Juegos en la capital francesa servirían como vitrina para "los lugares más emblemáticos" de la ciudad.

La presentación de París destacó un plan mucho más compacto, que contempla a toda la ciudad como una especie de Parque Olímpico. También incluye la construcción de algunos proyectos, como la villa de los atletas.

Los Angeles, que albergaría la mayoría de las disciplinas en cuatro centros, prometió utilizar sólo instalaciones existentes. Eso significa que no habría nuevos proyectos de construcción, uno de los grandes problemas de Juegos Olímpicos recientes que han costado mucho más que los cálculos originales.

"Los Angeles es el ejemplo perfecto de la Agenda 2020", dijo Wasserman, refiriéndose al plan del presidente del COI, Thomas Bach, para reducir los costos de alberga los Juegos.

Antes de las presentaciones, Bach dijo a la AP que no acudiría al evento. De todas formas, elogió ambas candidaturas en el contexto de su iniciativa, que espera asegurar que los Juegos sean económicamente viables para futuros candidatos.

"Tenemos dos candidaturas excelentes, que acogieron la Agenda Olímpica 2020 utilizando muchas instalaciones existentes, con proyectos sustentables, muy poca inversión en infraestructura comparados con candidaturas previas", afirmó.

Cuando se le preguntó si la contienda podría tener dos ganadores, el jefe del COI sonrió y dijo: "Ya veremos".