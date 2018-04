Argentina y Chile, iguales tras el primer día en el clásico de la Zona Americana

Argentina y Chile igualan 1-1 luego de completarse el primer día de acción de la serie que ambos países sostienen por la semifinal del Grupo 1 Américas de la Copa Davis, que se disputa en tierra batida bajo techo en la ciudad de San Juan (provincia homónima, oeste).

A primera hora, Nicolás Jarry, el primer single de Chile y 64 del ranking mundial, derrotó a Nicolás Kicker (87) por 4-6, 7-6 (8/6) y 6-2, ante unos 5000 espectadores.

En el segundo cotejo del día, el argentino Diego Schwartzman, 15 del mundo, debió batallar un largo rato para superar a Christian Garín (217) por 7-6 (7-2), 6-7 (2-7) y 6-2, en dos horas y 42 minutos de juego.

Tal como lo reflejan los números, ambos encuentros fueron parejos, acaso más de lo esperado, sobre todo en el caso de Schwartzman, que podría haber sellado el partido mucho antes de lo esperado, pero los nervios y la ansiedad le impidieron dejar en evidencia los 200 puestos de distancia que refleja el ranking sobre Garín.

De hecho, el número 15 del mundo tuvo tres puntos de partido cuando ganaba 7-6 (7/2) y 5-3, pero no consiguió sellar el duelo en ese momento, y permitió la reacción de Garín, que forzó el desempate y un tercer set, pero rápidamente cedió dos veces su saque y ya no hubo más lugar a una posible sorpresa.

"Era un partido para ganarlo antes, pero no se dio. Después me mantuve, está bueno ganar cuando las cosas no salen. El (por Garín) tiene 21 años, es joven, hizo una carrera increíble en junior y ahora está tratando de encontrar su lugar en el circuito, yo sabía que iba a ser difícil", reconoció Schwartzman, el jugador de mejor ranking de la serie.

De su lado, Jarry también tuvo que sudar por un largo tramo para revertir su duelo ante Kicker, debutante absoluto en la Copa Davis, pero que le plantó un partido áspero al gigante chileno, que recién consiguió torcer el desarrollo en el último parcial.

"En el primer set él fue superior, tuve que luchar, estaba nervioso y no podía encontrar el saque, también erré mucho. Luché en el tie-break, él bajó un poco el nivel y pude aprovecharlo", comentó Jarry.

La serie se completará el sábado con el dobles y los dos individuales restantes, todos al mejor de tres sets.

Los debutantes Guillermo Durán y Máximo González se presentarán por Argentina contra Jarry y Hans Podlipnik-Castillo, desde las 14H00 locales (17H00 GMT), seguidos por los partidos Schwartzman-Jarry y Kicker-Garín.

El ganador de esta serie avanzará a los partidos de repesca de ingreso al Grupo Mundial 2018, que se disputarán en septiembre próximo.