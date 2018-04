Argentina-Chile, tras 18 años vuelve un clásico de Copa Davis

Argentina y Chile, protagonistas de históricos duelos de Copa Davis, volverán a medirse tras 18 años en San Juan (oeste) en un duelo por las semifinales del Grupo 1 Américas, sin la gran figura albiceleste Juan Martín del Potro, sexto del ranking mundial.

El encuentro entre argentinos y chilenos será el primero desde la recordada "serie de los sillazos", ocurrida en Santiago de Chile en abril de 2000, cuando fanáticos locales lanzaron sillas contra el equipo albiceleste.

Aquellos incidentes derivaron en la cancelación del partido y el retiro de los visitantes, en uno de los mayores bochornos de la historia de la Copa Davis.

Esta vez, ambas delegaciones han hecho todo lo posible para evitar tensiones y se jugará en una ciudad argentina muy cercana a la frontera con Chile, por lo que se espera que cientos de hinchas del país vecino se acerquen al estadio techado Aldo Cantoni, escenario del cotejo.

Argentina, que fue campeón de la Davis en 2016 pero descendió rápidamente, emprenderá el camino de regreso al Grupo Mundial con una formación liderada por Diego Schwartzman, 15 del ranking, aunque sin el estelar Del Potro (6), quien renunció a jugar el certamen.

La Torre de Tandil está atravesando un gran año al ser campeón en Acapulco e Indian Wells y semifinalista en Miami.

"No me siento la cabeza del equipo a pesar de ser el mejor en el ranking. Soy el más chico (25 años). La cancha está pesada y bien lenta, y no se siente la altura de San Juan (640 metros). Esperamos una gran serie de Copa Davis", afirmó el 'Peque' Schwartzman.

Del otro lado, Chile viene de superar en primera ronda a Ecuador (3-1) y se anima a soñar con un triunfo en suelo argentino con una formación comandada por el ascendente Nicolás Jarry (64), de buenos resultados en las últimas semanas.

- Dar la sorpresa -

"El favoritismo es de Argentina, sin duda. Hace poco ganaron la Copa Davis, y para nosotros jugar contra ellos es un gran desafío. Es un rival muy difícil, lo respetamos al máximo, pero trataremos de dar la sorpresa", admitió Nicolás Massú, el capitán chileno.

"Si queremos estar entre los mejores del mundo, necesitamos enfrentarnos con los buenos. Esta serie es una motivación", agregó.

Como parte de los cambios dispuestos para esta temporada, el duelo entre argentinos y chilenos se jugará al mejor de tres sets y la serie se realizará en dos días, viernes y sábado, en lugar de los duelos tradicionales de cinco sets a lo largo de tres jornadas.

Otra variante es que los equipos pueden ahora nominar a cinco jugadores, y para acompañar a Schwartzman, el capitán argentino Daniel Orsanic eligió a Guido Pella (63), Nicolás Kicker (87) y los doblistas Máximo González (80) y Guillermo Durán (71), también novato en la formación.

Por su lado, Massú tendrá a Jarry, Christian Garín (217), Marcelo Barrios Vera (414), Alejandro Tabilo (800) y el doblista Hans Podlipnik-Castillo (44), en un plantel reducido por las ausencias de Gonzalo Lama y Julio Peralta.