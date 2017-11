Argentina se mide con Italia, un rival propicio históricamente

La selección argentina de rugby se medirá el sábado en un test match en Florencia (14h00 GMT) con Italia, un rival al que Los Pumas han derrotado en 15 de los 21 enfrentamientos entre ambos equipos.

Después de perder hace una semana en Twickenham contra Inglaterra (21-8), Argentina se enfrenta a un rival a priori más propicio con la esperanza de sumar un triunfo de prestigio antes de concluir un discreto 2017.

Las estadísticas invitan al optimismo para los hombres de Daniel Hourcade. Con 15 victorias, un empate (en 1997) y cinco derrotas, Italia siempre se le ha dado bien a Los Pumas.

Argentina suma seis victorias consecutivas ante los 'Azzurri', tres de ellas desde que Hourcade está al frente del combinado argentino.

Para los Pumas será el primer partido de su historia en la ciudad de Florencia, pero en sus nueve visitas al país europeo acumula siete triunfos, todos ellos consecutivos, el último en 2014 (20-18).

- Cuatro cambios y dos celebraciones -

Argentina introducirá cuatro cambios en Florencia respecto al duelo perdido en Twickenham contra Inglaterra.

El octavo Juan Manuel Leguizamon sustituirá a Tomás Lezana, mientras que Juan Martín Hernández, Matías Moroni y Ramiro Moyano dejarán su sitio a Nicolás Sánchez, Matías Orlando y Sebastián Cancelliere.

Además, Guido Petti Pagadizábal estará en el banco después de haberse perdido el partido ante Inglaterra.

"Hay una buena competencia interna y creo que estamos bien de cara al partido del sábado ante Italia. Apuntamos a mantener lo bueno que se hizo ante Inglaterra y agregarle algunas variantes teniendo en cuenta el rival, manteniendo la obtención y la defensa, y haciendo más dinámico el ataque", resumió el técnico argentino Daniel Hourcade.

Por parte de Italia, el técnico irlandés Connor O'Shea anunció el jueves que no realizará cambios respecto al triunfo de la semana pasada ante Fiyi (19-10).

Dos miembros del elenco argentino y el seleccionador vivirán además sendas celebraciones estadísticas personales.

El capitán capitán Agustín Creevy alcanzará los 70 partidos internacionales, mientras que Joaquín Tuculet sumará el medio centenar de presencias con la selección, mientras que Hourcade también sumará 50 encuentros en el banquillo.

"Es un orgullo muy grande. La verdad es que es una cantidad muy importante de partidos, y sin dudas, es un placer y una responsabilidad haberlos vividos con el seleccionado argentino. No hay muchos jugadores que hayan logrado esto, aunque seguramente en los próximos años vayan apareciendo más", comentó Tuculet.

"La verdad es que el número de 50 partidos es increíble. Parece que hubiéramos empezado hace mucho menos tiempo, pero ya han pasado cuatro años y me resulta increíble. Uno no lleva la cuenta, obviamente, pero un poco me sorprendió cuando me lo comentaron", declaró el técnico de Tucumán.

Además, Nicolás Sánchez se convertirá en el segundo máximo anotador histórico de Los Pumas si logra 4 puntos. Con 586, sólo quedaría por delante suyo Felipe Contepomi (651).

Después de no haber podido conquistar Twickenham, una victoria ante Italia serviría de bálsamo en un 2017 en el que sólo figura la victoria ante Georgia (45-29 en Jujuy en junio) en el haber de Los Pumas.

El sábado se disputan otros partidos internacionales de primer nivel, entre ellos el Inglaterra-Australia, el Escocia-Nueva Zelanda y el Francia-Sudáfrica.

- Formaciones de Italia y Argentina:

Italia:

Jayden Hayward, Leonardo Sarto, Tommaso Boni, Tommaso Castello, Mattia Bellini, Carlo Canna, Marcello Violi, Sergio Parisse (cap.), Abraham Steyn, Francesco Minto, Dean Budd, Marco Fuser, Simone Ferrari, Luca Bigi, Andrea Lovotti.

Suplentes: Leonardo Ghiraldini, Federico Zani, Dario Chistolini, Federico Ruzza, Giovanni Licata, Tito Tebaldi, Ivan McKinley, Matteo Minozzi.

Head coach: Connor O'Shea (IRL)

Argentina:

Joaquin Tuculet; Sebastian Cancelliere, Matias Orlando, Santiago Gonzalez Iglesias, Emiliano Boffelli; Nicolás Sánchez, Martín Landajo, Juan Manuel Leguizamon, Marcos Kremer, Pablo Matera; Tomas Lavanini, Matias Alemanno; Nahuel Tetaz-Chaparro, Agustín Creevy (cap.), Santiago Garcia-Botta.

Suplentes: Julian Montoya, Lucas Noguera, Enrique Pieretto, Guido Petti Pagadizabal, Benjamin Macome, Gonzalo Bertranou, Juan Martín Hernández, Matias Moroni.

Head coach: Daniel Hourcade.