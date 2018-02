635x357 Argentina Ravenna debuta en el luge de Pyeongchang. LUIS RUIZ (Associated Press)

PYEONGCHANG, Corea del Sur (AP) — Verónica Ravenna inscribió su nombre como la segunda argentina en la historia que ha competido en una prueba de luge olímpico, y se ubicó provisionalmente en el 23er puesto de la modalidad individual.

Ravenna, quien exactamente en una semana cumplirá los 20 años, reconoció que el nerviosismo le había jugado una mala pasada, principalmente en la tercera curva del segundo recorrido que realizó el lunes por la noche en el Centro de Deslizamiento Alpensia.

“Sí estuve muy nerviosa, tan sólo de pensar que estaba compitiendo con gente tan grande como Natalie (Geisenberger), y eso me hizo cometer errores”, dijo Ravenna a The Associated Press. “Espero mejorar mañana. Tengo que estar más concentrada”.

La alemana Geisenberger se apoderó de la punta y se perfila para apoderarse del oro este martes, cuando se realizará el tercer recorrido preliminar, así como la última ronda, donde se reparten las medallas.

“Ojalá que consiga estar en la cuarta, me encantaría quedar entre las 20 primeras”, manifestó la joven argentina, cuyos padres se mudaron a Canadá cuando tenía apenas 6 años. “Pero por ahora me siento contenta por haber participado”

Ravenna no se enteró de que viajaría a Pyeongchang sino unos días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos, cuando recibió una invitación.

En el acumulado de sus dos recorridos, realizó un tiempo de 1 minuto, 34,963 segundos.

Hasta ahora, la única argentina que había competido en luge durante unos Juegos Olímpicos era Michelle Despain-Hoeger, en Turín 2006. Su historia era semejante a la de Ravenna, con madre argentina y padre estadounidense que la llevó a vivir a Utah.

Geisenberger finalizó sus dos recorridos en un tiempo acumulado de 1:32, 454. Tendrá una ventaja de 0,12 segundos sobre la alemana Dajana Eitberger, de cara a la sesión del martes.

