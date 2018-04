Argentina sufre, pero derrota a Chile y sueña con ascenso en Copa Davis

Argentina debió sufrir durante cinco extensas batallas a lo largo de dos días pero derrotó a Chile por 3-2 luego de estar dos veces en desventaja en la serie que ambos disputaron por la semifinal del Grupo 1 Américas de la Copa Davis, sobre la tierra batida del estadio Aldo Cantoni, en San Juan (provincia homónima, oeste).

Tras el 1-1 del primer día de juego, Chile se adelantó en el resultado por 2-1 merced al triunfo en el dobles de Nicolás Jarry y Hans Podlipnik Castillo por 6-7 (5-7), 7-5 y 6-3 sobre los locales Máximo González y Pella en tres horas de juego.

Obligado por las circunstancias a ganar, Diego Schwartzman, 15 del ranking mundial, rescató a Argentina con un triunfo sobre Nicolás Jarry (64) por 6-4 y 6-4, en el duelo entre los dos primeros singlistas de cada país, para dejar igualada la serie.

En el quinto punto, a todo o nada, Guido Pella, 63 del ranking mundial, superó a Christian Garín (217) con parciales de 6-3 y 7-6 (7-3) en una hora y 48 minutos para desatar la fiesta en San Juan, ante unos 5.000 espectadores y con varios cientos de chilenos en las tribunas.

Con este triunfo, Argentina, campeón de la Copa Davis en 2016, avanza a los partidos de repesca de ingreso al Grupo Mundial 2018 que se disputarán en septiembre próximo, con el objetivo de regresar a la máxima categoría, mientras que Chile permanecerá en el Grupo 1 Américas hasta el año próximo, cuando renovará la esperanza del ascenso.

Pella, que originalmente no estaba nominado, ingresó para disputar el último punto como reemplazante de Nicolás Kicker (87), en un cambio dispuesto por el capitán Daniel Orsanic.

“Esto es una revancha para mí, porque el año pasado me sentí responsable de lo que pasó. Estoy contento. Tenía fe en que Diego (Schwartzman) iba a ganar y me iba a dar la chance. Yo entré a hacer lo que podía. Quizás no jugué tan bien, pero lo pude ganar”, señaló Pella, que en 2017 no había podido darle el triunfo a Argentina, en un quinto punto perdido contra Italia.

“Me llena de orgullo lo que hicieron los chicos. Pella se lleva una alegría enorme. Que él jugara el quinto punto es algo que hablamos el viernes, después de estar 1-1, Guido estaba con ganas de tomar este desafío, confiamos mucho en él y demostró que podía hacerlo”, dijo a su vez el capitán Orsanic.

Chile dejó San Juan con la sensación de que no estuvo lejos de la victoria, con una formación joven, encabezada por Nicolás Jarry, que acumuló más de siete horas de juego en sus tres partidos y fue partícipe en los dos puntos de la "Roja".

Garín, por su lado, dio pelea hasta donde pudo, aunque no alcanzó para quedarse con el clásico en el regreso del gran duelo sudamericano después de 18 años.