Armador Westbrook logra triple-doble 35 y ayuda a OKC en triunfo sobre Filadelfia

El líder anotador de la NBA, Russell Westbrook, logró este miércoles su triple-doble 35 de la temporada impulsando a los Oklahoma City Thunder en un triunfo sobre los Filadelfia 76ers con marcador de 122-97.

Westbrook anotó 18 puntos, capturó 11 rebotes y repartió 14 asistencias para encender al Thunder, que también fue beneficiado por 24 tantos de Enes Kanter.

El estelar armador de OKC necesita seis triple-dobles más en los últimos 11 partidos para empatar el récord de 41 de Oscar Robertson en la campaña de 1961-62.

Westbrook lidera la NBA con 31.4 puntos por partido y promedia 10.5 rebotes y 10.3 asistencias.

El estelar armador ocupa el tercer lugar en la liga en asistencias esta temporada y el décimo en rebotes.

Victoria Oladipo anotó 18 puntos por al Trueno (41-30).

Los 76ers fueron liderados por Nik Stauskas, que salió del banquillo para anotar 20 puntos.

Sin embargo, 15 de ellos llegaron en la primera mitad.

Dario Saric y Jahlil Okafor anotaron 12 puntos cada uno para Filadelfia (26-45).

Después de anotar sólo 15 puntos en una derrota ante Golden State el lunes, Westbrook se aseguró de que iba a superar esos números el miércoles.

Kanter jugó sólo 12 minutos en la primera mitad, pero logró acumular 19 puntos para darle al Thunder una ventaja de 63-50 en el medio tiempo.

Oklahoma City logró una ofensiva de 15-2 para iniciar la segunda mitad para esencialmente cerrar el camino sobre la joven escuadra de Filadelfia.

"Para descansar..., no sé, me gusta jugar al baloncesto, así que me gusta salir a competir y divertirme", dijo Westbrook después del partido.

El centro de Filadelfia 76ers, Joel Embiid, ya descartado para la temporada, se someterá a una cirugía para reparar un menisco roto en su rodilla izquierda.

En otros resultados, Charlotte Hornets a Orlando Magic 109-102, Boston Celtics a Indiana Pacers 109-100, Chicago Bulls a Detroit Piston 117-95 y Washington Wizards a Atlanta Hawks 104-100.