Astros vencen a Dodgers 5x3 y ponen la Serie Mundial 2-1 a su favor

Con un excelente relevo de tres innings en blanco del lanzador Brad Peacock y un jonrón del cubano Yuli Gurriel, los Astros de Houston vencieron este viernes 5x3 a los Dodgers de Los Angeles y pusieron la Serie Mundial de béisbol 2-1 a su favor.

El tercera base Alex Bregman, el venezolano Marwin González y el receptor Brian McCann también empujaron carreras por el conjunto texano.

El próximo partido de esta serie -al mejor de siete- será este sábado en la misma sede del Minute Maid Park de Houston con los lanzadores Chalie Morton (Astros) y Alex Wood (Dodgers).

La victoria fue para el abridor Lance McCuller (1-0) y el revés para el japonés Yu Darvish (0-1), mientras que Peacock se anotaba el salvamento tras su brillante faena monticular para silenciar los bates del conjunto californiano.

Los problemas del abridor japonés comenzaron y terminaron en el mismo segundo inning cuando le anotaron cuatro carreras y tuvo que marcharse a las duchas.

El mánager de los Dodgers, David Roberts vio los problemas que Darvish estaba teniendo en la lomita, al lograr sólo cinco outs y ceder seis hits.

"El comando de bola rápida no estaba funcionando y el control deslizante estaba retrocediendo, por lo que realmente no tenía la sensación y no podía conseguir ningún tipo de ritmo", dijo Roberts sobre Darvish.

"Estaban tomando buenos swings, obviamente teniendo buenos turnos al bate contra él. Pero solo va al comando de la bola rápida y la bola rompiente simplemente no estaba ahí", añadió el piloto del conjunto californiano.

El dolor de cabeza le comenzó con el cubano Gurriel, quien le abrió la entrada con un jonrón de línea al jardín izquierdo.

Acto seguido, Josh Reddick le siguió con doblete, Evan Gattis recibió desbol y el venezolano González empujó la segunda con imparable.

La tercera llegó mediante otro incapturable del receptor McCann y la cuarta por elevado de sacrificio de Bregman.

El abridor McCullers se complicó después en el tercero cuando otorgó tres boletos seguidos, pero metió el brazo al obligar para dobleplay al peligroso Corey Seager, aunque anotó el corredor de tercera, y a Justin Turner a continuación lo dominó en rola al torpedero.

Después de dos innings con cierta tranquilidad, los Astros cruzaron el plato otra vez luego de dos outs, por sencillos de Reddick y Gattis con un error en tiro intercalado del pitcher.

En el sexto, los Dodgers anotaron dos en la registradora por boletos a Seager y Turner, toletazo de out del cubano Yasiel Puig, que provocó una, y wildpitch del lanzador que permitió la segunda del inning.

Los Astros tienen una excelente oportunidad de barrer la serie de tres juegos en casa, ya que como locales lo hacen muy bien, aunque sus rivales también cosecharon más de 100 victorias en general en la campaña regular.

Los Astros buscan su primer trofeo de una Serie Mundial, ya que su única participación anterior a este nivel fue en el 2005, pero cayeron ante los Medias Blancas de Chicago.

En tanto, los Dodgers van por su séptima corona y la primera desde 1988, cuando vencieron a los Atléticos de Oakland.

Programa de la Serie Mundial de béisbol entre los Dodgers de Los Ángeles (Liga Nacional) y los Astros de Houston (Liga Americana):

(Astros al frente 2-1)

Martes 24 de Oct: Dodgers a Astros 3x1

Miércoles 25 de Oct: Astros a Dodgers 7x6 en 11 innings

Viernes 27 de Oct: Astros a Dodgers 5x3

Sábado 28 de Oct: Dodgers en Houston

Domingo 29 de Oct: Dodgers en Houston (si es necesario)

Martes 31 de Oct: Astros en Los Ángeles (si es necesario)

Miércoles 1 de Nov: Astros en Los Ángeles (si es necesario)