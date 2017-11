Atheyna Bylon contenta de llevar el Pabellón Nacional en los Boliviarianos

En manos del Director General del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Mario Pérez, la boxeadora olímpica Atheyna Bylon, recibió la bandera panameña que portará en el acto de inauguración de los XVIII Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017, a realizarse del 11 al 25 de noviembre.

En el solemne acto que se realizó en las instalaciones de Pandeportes en la ciudad deportiva Irving Saladino, Bylon recibió con gran regocijo el pabellón nacional, quien estuvo acompañada por la selección de boxeo que viajará a esta justa que se desarrollará en la capital del departamento de Magdalena, Colombia.



" En los Centroamericanos y del Caribe de Veracruz, me ofrecieron ser la abanderada, pero no pude por ir al mundial, ahora me dieron otra vez la oportunidad y me siento contenta de llevar el pabellón en los Bolivarianos", comentó la pugilista de 28 años.



Sobre su participación, la capitalina comentó que competirá en los 75 kilogramos y actualmente se encuentra entre los 72 a 72 ½ kilos de su peso, por lo que se encuentra con las optimas condiciones para conquistar una medalla en la justa.



" Estoy entrenando desde marzo en el centro de entrenamiento de la Ciudad Deportiva, no ha sido fácil la preparación, pero estoy lista para llevarme Dios primero la medalla de oro".



Dentro de la categoría de los 75 kg, seis combatientes, incluyendo a Bylon, disputarán por estar en el podio bolivariano.



" Conozco a tres de mis rivales, me la he enfrentado una vez y les gané, las otras no la conozco, sé que la ecuatoriana empieza su ciclo olímpico al igual que la peruana", habló la ex campeona mundial sobre sus adversarias.



En su trayectoria como boxeadora que arrancó en el 2013, el momento cumbre para Atheyna Bylon fue la conquista del campeonato mundial que logró en el 2014 en Corea del Sur, dentro de la división de los 69 kilogramos; además obtuvo la medalla de plata en los Juegos Odesur, tres veces campeona centroamericana, una de ellas con la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos 2013 en San José, Costa Rica; dos veces campeona de la Copa Romana, campeona en Copa Independencia y participó en los Juegos Olímpicos de Rio 2016.



Por su parte, el Director de Pandeportes, exhortó éxitos tanto a Atheyna como a los demás atletas que componen la representación panameña en este certamen que marca el inicio del ciclo olímpico de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



"Esperamos que nuestros atletas traigan medallas para el país o puedan mejorar sus marcas personales", señaló Mario Pérez.



Panamá dirá presente en los Juegos Bolivarianos con un total de 168 atletas, junto con 56 entrenadores oficiales en 22 deportes.



En la justa bolivariana participarán Bolivia, Colombia como país anfitrión, El Salvador, Perú, Venezuela, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, República Dominicana y Panamá.



Para el día 11, se tiene contemplado el arranque de los juegos con los deportes de gimnasia y patinaje artístico, y a su vez se desarrollará el acto de inauguración desde las 6 de la tarde, en el estadio Unidad Deportiva Bureche, ubicado en la ciudad de Santa Marta.