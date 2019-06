Augusto Fernández logra en un loco GP de Holanda su primera victoria en Moto2

El español Augusto Fernández (Kalex) ganó este domingo un loco Gran Premio de Holanda de Moto2 en el que hubo numerosas caídas, incluida la de Álex Márquez, que pierde el liderato del Mundial.

La de este domingo es la primera victoria en Moto2 de Fernández, que a los 21 años compite en la escudería dirigida por Sito Pons, varias veces campeón del mundo en los años 1980.

Fernández quedó por delante del sudafricano Brad Binder (KTM) y del italiano Luca Marini (Kalex).

"Estoy dándome cuenta de que acabo de ganar" mi primera carrera, dijo luego de su victoria. "No he hecho una salida muy buena pero he remontado", explicó.

Álex Márquez, hermano del cinco veces campeón del mundo de MotoGP Marc Márquez, se cayó en las últimas vueltas de la carrera cuando peleaba por la primera posición con el italiano Lorenzo Baldassari.

En total, 11 pilotos se fueron al suelo durante la prueba en el rápido y técnico circuito de Assen, conocido como "la catedral", donde el calor golpeaba fuerte.

El suizo Thomas Lüthi, 4º en la prueba de este domingo, tomó el liderato provisional del Mundial con 6 puntos de ventaja sobre Márquez, ganador de las tres carreras anteriores.

El australiano Remy Gardner, que el sábado consiguió la primera pole de su carrera, también se cayó, en la vuelta 10.

- Clasificación de la carrera de Moto2 del Gran Premio de Holanda:

1. Augusto Fernández (ESP/Kalex) las 24 vueltas en 34:24.779 (165,9 km/h de media)

2. Brad Binder (AFS/KTM) a 0.612

3. Luca Marini (ITA/Kalex) a 3.686

4. Thomas Lüthi (SUI/Kalex) a 4.028

5. Tetsuta Nagashima (JPN/Kalex) a 5.391

- Clasificación del Mundial de Moto2 después de ocho carreras:

1. Thomas Lüthi (SUI/Kalex) 117 puntos

2. Álex Márquez (ESP/Kalex) 111

3. Augusto Fernández (ESP/Kalex) 92

4. Jorge Navarro (ESP/Speed Up) 89

5. Lorenzo Baldassarri (ITA/Kalex) 88