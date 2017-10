Australia derrota a Los Pumas de Argentina 37-20 al cerrar el Rugby Championship

635x357 Javier Ortega Desio (C), de Los Pumas, es tackleado por Will Genia, de Los Wallabies, en partido del Rugby Championship jugado el 7 de octubre de 2017 en Mendoza, Argentina. AFP

El seleccionado de Australia Los Wallabies derrotó a Los Pumas de Argentina por 37-20 (parcial 13-13), en un partido correspondiente a la sexta y última fecha del Rugby Championship, jugado la noche del sábado en Mendoza (provincia homónima, oeste).

Con este resultado, Australia se sube al segundo puesto del Rugby Championship, detrás de Nueva Zelanda, consagrado campeón desde la fecha pasada, mientras que la Argentina concluyó en el cuarto y último escalón, por detrás de los Springboks sudafricanos.

Marika Koroibete (20), Reece Hodge (34, 77), Bernard Foley (52) y Will Genia (61) marcaron los cinco tries de los oceánicos, además de dos penales y tres conversiones de Foley.

Para los albiclestes marcaron tries Matías Alemanno (24) y Santiago González Iglesias (58), además de tres penales y dos conversiones de Nicolás Sánchez.

- Dominio alternado -

La determinación de los argentinos por quebrar su mala racha de este año emparejó las acciones. Australia no pudo imponer su mayor dinámica y riqueza técnica frente al empuje de los albicelestes, salvo en los primeros minutos.

Los Wallabies se pusieron en ventaja con un penal de Bernard Foley. Pero el pateador no estaba en una buena noche. Tiró afuera una conversión, después de un try de Marika Koroibete. Acumulaba tres penales desviados, alguno más fácil y otros desde ángulos no tan favorables.

Bajo el influjo del aliento del público que bajaba desde las tribunas, los Pumas lograron remontar el 8-0 inicial. A base del ímpetu de Agustín Creevy y el buen manejo en el ataque de Martín Landajo, consiguieron empatar.

Un try de Matías Alemanno abrió el camino y levantó la espuma de la euforia de los aficionados, tras una buena maniobra colectiva cerca de los tres palos. Convirtió Nicolás Sánchez y enseguida volvió a marcar con un penal que puso adelante a los argentinos.

Pero Australia reaccionó a tiempo. No le dio un minuto de respiro a los argentinos y sorprendió con un try de Marika Koroibete. Nadie lo estaba bloqueando por el flanco izquierdo del in-goal argentino. Fue un descuido casi infantil.

Al final del primer tiempo pudo ponerse de nuevo ventaja Argentina pero un celebrado try de Joaquín Tuculet fue anulado por un knock-on de Creevy. Iguales 13-13 en el cierre de la primera fase.

- Garra puma, velocidad australiana -

Australia arrancó la parte final como una aplanadora. Sólo la valentía de Los Pumas para meter tackle tras tackle impedía que se escapara en el tanteador.

La velocidad de los ataques de los hombres de Oceanía forzó a los Pumas a multiplicarse en los bloqueos. Pero tanto fue el cántaro a la fuente que se rompió. Una astuta y veloz entrada de Foley terminó en try conversión suya.

Argentina no se amilanó y salió del asedio. El recién ingresado Santiago González Iglesias supo capitalizar una falla defensiva y penetró en in-goal australiano. La nueva igualdad 20-20 le daba un carácter dramático a los minutos finales.

Un duro choque contra Tomás Lezana, quien salió lesionado, provocó desconcierto en los argentinos y apareció Will Genia para anotar el try. Reece Hodge fue quien atravesó luego el in-goal argentino. Argentina se desarmó sobre el final.