Australia, nuevo capítulo del duelo Dovizioso-Márquez por el título de MotoGP

Tras el épico duelo que protagonizaron bajo la lluvia en Japón el pasado domingo, con victoria para Andrea Dovizioso, el español Marc Márquez espera tomarse la revancha sobre el italiano este fin de semana en el Gran Premio de Australia, antepenúltima prueba del Mundial de MotoGP.

Antes de esta segunda etapa de la trilogía asiática (Japón-Australia-Malasia) que se antoja decisiva para la lucha por el título de la categoría reina del motociclismo, el español aventaja en solo 11 puntos al italiano con 75 aún en juego.

"En Phillip Island, el resultado puede ser diferente", advirtió Márquez antes de abandonar el circuito de Motegi, donde los dos pilotos protagonizaron una carrera épica y con una última vuelta que será recordada por los aficionados durante años.

"Tengo ganas de que llegue el fin de semana porque Phillip Island es un circuito increíble, uno de mis preferidos", añadió el piloto de Honda, que a sus 24 años ya es triple campeón de MotoGP.

"Me divierto mucho cada año y, en líneas generales, es un mejor circuito para nosotros (el equipo Honda) que Motegi", añadió.

Los resultados parecen dar la razón al catalán: Márquez ha logrado la 'pole' en las tres últimas temporadas, aunque sólo acabó una de las cuatro últimas carreras, la que ganó en 2015.

Y aún se recuerda su actuación en 2011, en Moto2, donde remontó 35 posiciones para acabar tercero en una carrera magistral.

- Dovizioso, cambiado -

A sus 31 años, Dovizioso solo cuenta con un título mundial en su palmarés, el de la ya desaparecida categoría de 125 cc en 2004.

En la categoría reina desde 2008, nunca acabó un Mundial fuera del Top-10, pero nunca ha logrado el título, siendo su mejor resultado un tercer puesto en 2011.

Sus resultados y su discreción justifican que hasta el momento siempre haya vivido a la sombra de otros pilotos italianos, como Andrea Iannone y, sobre todo, el ídolo Valentino Rossi.

La perspectiva de poder coronarse al fin campeón no parece incomodar a un Dovizioso que demostró en Japón saber aguantar la presión, llevando al límite a Márquez y derrotándole en la última vuelta.

"Sobre el papel, no somos favoritos en Australia, pero seguiremos luchando como siempre", declaró Dovizioso, que sólo ganó dos carreras entre 2008 y 2016 y que esta temporada ya suma cinco triunfos.

¿El secreto de esta transformación? Desde hace un año, el italiano trabaja con un preparador mental, Amedeo Maffei. "He encontrado a alguien que ha cambiado mi vida como hombre y como piloto", admite el piloto de Ducati.

"He descubierto una fuerza que no pensaba que tenía. Amedeo me ha hecho comprender que si afrontas los acontecimientos de una cierta manera, las cosas pasan sin que los otros o la suerte puedan influir", añade.

- Segunda oportunidad para Mir -

En Moto2, también se vivirá un nuevo capítulo en el duelo que protagonizan el italiano Franco Morbidelli (Kalex) y el suizo Thomas Luthi (Kalex), que solo están separados por 19 puntos en la clasificación, después de que al segundo le hayan dado la victoria en el Gran Premio de San Marino tras la descalificación de su compatriota Dominique Aegerter (Suter).

Finalmente, el español Joan Mir (Honda) tendrá una segunda oportunidad de coronarse campeón del mundo de Moto3, después de haber desaprovechado la primera en Japón.

Con 55 puntos de ventaja sobre el italiano Romano Fenati (Honda), Mir se coronará si termina primero o segundo o, en caso de tener un peor resultado, aventajar en al menos cinco puntos a su rival.