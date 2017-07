Australiano Ebden y estadounidense Isner en la final de Newport

El australiano Matthew Ebden, 249º en el escalafón mundial de la ATP, se medirá este domingo en la final del torneo de tenis de Newport (Rhode Island) ante el estadounidense John Isner, ganador dos veces de este evento.

Ebden finalizó el sábado en dos sets (6-3, 6-3) su partido de semifinal ante otro jugador sorpresa, el alemán Peter Gojowczyk (N.131), que se llevó lo mejor en los cuartos de final al vencer al gran favorito, el croata Ivo Karlovic.

Ebden, un especialista de dobles, cayó en la clasificación mundial después de estar fuera del circuito durante seis meses en 2016 debido a una lesión en la rodilla.

El australiano señaló que "siento que estos seis meses de descanso forzoso me han hecho darme cuenta de la oportunidad que tenía de jugar al tenis, me permitió cruzar un curso mentalmente y disfrutar ahora plenamente".

Empero, tendrá que jugar este domingo al frente a Isner, quien barrió a su compatriota Bjorn Fratangelo con parciales de 6-2, 6-4 con 15 ases en su semifinal.

El estadounidense, ganador en Newport en 2011 y 2012, intentará ganar el undécimo título de su carrera pero el primero desde 2015.

"He jugado tres partidos aquí, sin perder un solo set y sin un solo ´tiebreak´, no puedo recordar en cuánto tiempo no me había pasado eso", dijo Isner.