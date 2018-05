Australiano Will Power gana las 500 Millas de Indianápolis en la IndyCar

El piloto australiano Will Power ganó este domingo la 102° edición de las 500 Millas de Indianápolis en la IndyCar, en su undécima aparición en la legendaria carrera estadounidense de autos.

Power, al volante del Team Penske, tomó la bandera a cuadros por delante del estadounidense Ed Carpenter y el neozelandés Scott Dixon, segundo y tercero en ese orden.

El australiano fue segundo en esta carrera en el 2015.

Comenzando tercero en la pole, Power, el campeón de IndyCar 2014, tomó la delantera en la carrera a cuatro vueltas del final.

La victoria fue la 34° carrera de Power en IndyCar, lo que lo empató en el octavo lugar en la lista de todos los tiempos con el dos veces ganador de Indy 500 Al Unser Jr.

Power, que también ganó el Grand Prix de Indianápolis en un diseño de varias vueltas en el circuito a principios de este mes, se hizo cargo de la ventaja de los puntos de la serie después de seis de 17 pruebas, con una ventaja de 11 puntos sobre su compañero de equipo Penske, Josef Newgarden.

- Por fin fue la vencida -

Para un conductor que una vez luchó en circuitos ovales, la victoria en el óvalo más icónico de todos ellos fue la realización de un sueño largamente acariciado.

"Siempre me pregunté si iba a ganar, y pensé en mi carrera", dijo Power.

"He tenido tantas victorias y tantas poles, pero todos siempre hablamos de las 500. No me podía imaginar ganar una carrera frente a una multitud como esta. Es simplemente increíble. Qué evento. Me encanta".

"Realmente estaba empezando a preguntarme si iba a ganar esta carrera un día. Me escapé y fue difícil lograrlo", explicó el australiano.

Power, de 37 años, le ha dado a su dueño y legendario Roger Penske su primera victoria en "Indy" desde 2015.

El japonés Takuma Sato, que se convirtió en el primer piloto asiático en ganar una de las carreras de autos más prestigiosas el año pasado, se vio obligado a retirarse después de 47 vueltas tras un accidente con el australiano James Davison.

La carrera estuvo marcada por escaramuzas, accidentes y suspensiones, que en particular aprovecharon las posibilidades de la estadounidense Danica Patrick (Ed Carpenter), que estaba corriendo la última prueba de su carrera, y el francés Sébastien Bourdais (Dale Coyne), un año después de su grave accidente durante las calificaciones en el mismo circuito.

El brasileño Tony Kanaan (AJ Foyt) estuvo a la vanguardia durante la primera parte de la carrera.

La carrera automovilística de 20 años de Patrick tuvo un abrupto final cuando se estrelló contra un muro.

Patrick, la única mujer en ganar una carrera en IndyCar y salir desde la pole en la carrera de stock cars NASCAR Daytona 500, escapó de una lesión después de perder el control y pegarle a la pared en la 68 de 200 vueltas en el famoso Indianapolis Motor Speedway.

"Hoy fue realmente decepcionante, por lo que esperábamos y lo que queremos para su última carrera", dijo la estadounidense de 36 años.

Patrick salió del automóvil de color verde neón y fue examinada y liberada de la instalación médica en el lugar.

"Pero estoy agradecida por todo. Ojalá pudiera haber terminado más fuerte".

- Grandes que quedan fuera -

El francés Sebastian Bourdais, de vuelta en Indy un año después de sufrir lesiones de cadera y pelvis en la calificación del año pasado, el tres veces ganador el brasileño Helio Castroneves y su compatriota Tony Kanaan, el ganador del 2013, tampoco lograron llegar a la meta.

Castroneves golpeó la pared mientras se iba entre los cinco primeros en la vuelta 146.

"Probablemente se amplió en la tercera vuelta y probablemente hubo un poco de polvo en las llantas y luego, apenas llegué a las tres, intenté pasar a Simon (Pagenaud) pero no resultó", dijo Castroneves.

Castroneves añadió que "no estaba esperando, nunca tuve una señal. El auto estaba bien. Definitivamente fue duro".

Castroneves inmediatamente solicitó al dueño del equipo Penske otra oportunidad, diciendo: "Por favor, Roger, tengo que volver".