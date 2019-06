Barty es la nueva reina de Roland Garros, Thiem el rival de Nadal

Roland Garros coronó este sábado a su nueva reina, la australiana Ashleigh Barty, que ganó con autoridad en la final femenina justo después de que Dominic Thiem derrotara al número uno mundial Novak Djokovic en una semifinal masculina que había sido interrumpida el viernes por la lluvia.

Thiem se aseguró así ser el rival de Rafa Nadal, clasificado el viernes tras superar claramente a Roger Federer, en la final masculina del domingo.

La presencia en la pista de Thiem y Djokovic, con una emocionante batalla que se decidió en cinco sets, eclipsó en parte a las protagonistas de la final femenina, donde la australiana Ashleigh Barty arrolló 6-1 y 6-3 a la joven revelación checa de 19 años Marketa Vondrousova.

Barty, de 23 años y octava del mundo, subirá en la próxima lista al segundo lugar de la clasificación WTA, acechando ya el trono de la japonesa Naomi Osaka, una de las decepciones de esta edición con su temprana eliminación en la tercera ronda.

"Esto es increíble. Estoy muy orgullosa de poder conseguir mi primer Grand Slam. Es un gran día en mi carrera", celebró Barty tras su victoria, lograda en apenas una hora y diez minutos.

Barty recibió el trofeo de campeona de manos de la estadounidense Chris Evert, que ostenta el récord de títulos (7) en el torneo femenino de Roland Garros.

No había una australiana tan arriba en la clasificación mundial desde 1976, con Evonne Goolagong Cawley.

La sucesión de sorpresas a lo largo del torneo había hecho que Barty quedara como la principal favorita al título al ser la única jugadora del 'Top 25' clasificada a semifinales, tras la eliminación de la vigente campeona Simona Halep en cuartos de final.

Barty se convierte en la primera tenista australiana en conseguir el título en París, desde que lo lograra la mítica Margaret Court en 1973.

"Me has dado una lección. Eres una persona increíble y una súper jugadora. Te mereces este título. Aunque no pude ganar hoy, he podido disfrutar de todos los momentos de esta quincena en París", declaró Vondrousova, que pasará del 38º al 16º lugar en el ránking WTA al término de la final.

- Djokovic, sin pleno -

La final tuvo que empezar con un retraso de más de una hora y media debido a que antes se disputó en la misma pista el final de la semifinal masculina ganada por Dominic Thiem a Novak Djokovic y que había tenido que ser interrumpida el viernes durante el tercer set debido a la lluvia.

Thiem ganó su batalla contra el número uno mundial en cinco sets, por 6-2, 3-6, 7-5, 5-7 y 7-5, en un partido que este sábado estuvo también detenido una hora y diez minutos por la lluvia, durante el quinto set.

"Cada vez que alguien se clasifica aquí para la final tiene como rival a Rafa", bromeó Thiem en su mensaje en la pista instantes después de su victoria.

"El año pasado tuve una gran experiencia jugando la final aquí. Espero poder hacerlo mejor este año", deseó.

En esa final de 2018, Nadal fue claramente superior a Thiem, al que derrotó en tres sets (6-4, 6-3, 6-2).

Roland Garros sigue siendo un torneo talismán para Thiem, que en ningún otro Grand Slam ha logrado superar los cuartos de final.

En París lleva cuatro ediciones jugando las semifinales y ya son dos seguidas en las que pasa a la final, donde el domingo buscará su primer título en un grande.

Thiem puede presumir de haber derrotado cuatro veces en su carrera sobre tierra batida a Nadal, la última este año en las semifinales de Barcelona, aunque en el global de las confrontaciones el español le domina por 8 victorias a 4.

Por su parte, Djokovic ve esfumarse así su objetivo de conseguir ser el vigente campeón en los cuatro grandes, después de sus títulos en los tres anteriores (Wimbledon y Estados Unidos en 2018, Australia en 2019).