Bastianini vence en Moto3 de Gran Premio de Cataluña, Bezzechi amplía su ventaja

El italiano Enea Bastianini (Honda) triunfó en el Gran Premio de Cataluña categoría Moto3 al término de una carrera marcada por las numerosas caídas, este domingo en el circuito de Montmeló.

Se trata del primer éxito de esta temporada para Bastianini, que no había ganado una carrera desde el GP de Japón en 2016.

Partiendo desde la pole, el piloto de 20 años se impuso por 167 milésimas de segundo sobre el italiano Marco Bezzecchi (KTM), y por 170 milésimas respecto al argentino Gabriel Rodrigo (KTM), que obtuvo su primer podio.

"Es una sensación increíble, esperaba esta victoria desde hace mucho tiempo", explicó Bastianini, que arrancó desde la pole y en la salida perdió completamente su ventaja.

"Hoy he luchado mucho, tuve que ir al límite para mantenerme en los puestos delanteros", indicó.

El español Jorge Martín (Honda) encabezó la prueba durante buena parte de la carrera junto al japonés Tatsuki Suzuki (Honda) a su rueda, con un grupo perseguidor compuesto por diez pilotos.

Bajo presión, Martín perdió el control de su moto antes de caerse en la curva número 9 después de 8 vueltas, un tercer abandono en 2018 para el futuro piloto de KTM en Moto 2 la próxima temporada.

Suzuki fue entonces rápidamente atrapado por el grupo.

A seis vueltas para el final, tres componentes del grupo quedaron eliminados después de que el español Albert Arenas (KTM) chocara con su compatriota Arón Canet (Honda), que arrastró al suelo al italiano Nicolo Buelga (KTM).

Canet fue evacuado en camilla, pero no sufre una lesión importante.

A continuación Bastianini se mostró como el más rápido de los otros cuatro integrantes del grupo para triunfar en una carrera que sólo terminaron 17 de los 28 pilotos que habían largado.

En la aceleración de la recta final, Bezzechi batió a Rodrigo en el pulso por el segundo puesto, superándolo por 3 milésimas.

"Fue la peor carrera de mi vida, no he estado cómodo con la moto durante todo el fin de semana, pero lo he dado todo en la última vuelta", valoró el italiano, que dedicó su podio a Andreas Pérez, piloto de 14 años fallecido en el circuito de Montmeló hace una semana.

Bezzecchi aumenta su ventaja en cabeza del campeonato del mundo y ahora cuenta con 20 puntos de margen sobre Fabio Di Giannantonio (Honda), que sólo pudo ser noveno en Cataluña, y con 24 respecto a Martín, antes de la próxima cita del mundial dentro de dos semanas en Holanda.

- Clasificación del Gran Premio de Cataluña de Moto3:

1. Enea Bastianini (ITA/Honda) las 21 vueltas(97,167 km) en 38:36.883

2. Marco Bezzecchi (ITA/KTM) a 0.167

3. Gabriel Rodrigo (ARG/Honda) 0.170

...

17 pilotos clasificados

Clasificación del Campeonato del Mundo de Moto3 (después de 7 de las 19 pruebas):

1. Marco Bezzecchi (ITA/KTM) 103 puntos

2. Fabio Di Giannantonio (ITA/Honda) 84

3. Jorge Martín (ESP/Honda) 80

...