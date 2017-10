Batalla por el trono femenino del tenis mundial en el Másters

El Másters femenino de tenis puede tener esta temporada un incentivo extra: siete de las ocho participantes en el torneo que reúne a partir del domingo a las mejores tenistas de año pueden acabar el curso en lo alto del ránking mundial.

El torneo, que comienza este domingo y reparte hasta 1.500 puntos (en caso de triunfo final sin derrota en la fase de grupos), se anuncia decisivo para el número 1 al final de la temporada.

Entre ellas está la hispanovenezolana Garbiñe Muguruza, actual número dos de la clasificación mundial tras la rumana Simona Halep y que jugará en el grupo blanco, junto a la checa Karolina Pliskova (3ª), la estadounidense Venus Williams (5ª) y la letona Jelena Ostapenko (7ª), según el sorteo celebrado el viernes.

En la otra llave, la roja, estarán la rumana Simona Halep, la ucraniana Elina Svitolina (4ª), la danesa Caroline Wozniacki (6ª) y la francesa Caroline Garcia (9ª).

Todas las tenistas excepto la francesa pueden acabar la temporada como número 1 mundial.

Muguruza admitió que recuperar el trono a final de temporada "es un objetivo importante, no voy a mentir". "Estoy contenta de haberlo sido (número 1) y no es algo que me ponga nerviosa o me obsesione", añadió la española nacida en Caracas, que participará en el Másters por tercera vez consecutiva.

También puede acabar en lo alto de la clasificación la infatigable Venus Williams, que a sus 37 años vuelve a disputar este prestigioso torneo.

La mayor de las hermanas Williams (N.5) no jugaba el Másters femenino desde hacía ocho años, en los que tuvo que luchar para sobreponerse a una enfermedad autoinmune (el síndrome de Sjögren) para volver a hacerse un hueco en la élite del tenis femenino, con dos finales de Grand Slam disputadas en 2017.

En Australia perdió contra su hermana Serena antes de que ésta revelase su embarazo y pusiera su carrera entre paréntesis y en Wimbledon cayó ante la española Muguruza, con la que volverá a verse las caras en Singapur.

En ese grupo blanco también se enfrentará a la letona Jelena Ostapenko en un duelo entre la más veterana y la más joven (20 años) de las ocho tenistas que se citan en Singapur.

- Sólo Venus ganó el torneo de 'maestras' -

La experiencia de Venus será un punto a su favor. De hecho es la única de las ocho tenistas que ha levantado el trofeo Billie Jean King, en 2008 en Doha.

Si Muguruza y Williams aparecen como las favoritas para clasificarse para semifinales en el grupo blanco, con permiso de la checa Pliskova, la rumana Halep tendrá toda la presión en la otra llave, ya que tendrá como rivales a dos jugadoras que debutan en este torneo, Svitolina y Garcia, que fue la última en obtener el billete.

Halep ya ha dado muestras en el pasado de que a veces la presión le puede, como le ocurrió en la última final de Roland Garros, cuando perdió contra Ostapenko pese a ser la gran favorita.

"Juego mejor cuando no pienso en el número 1 y he adquirido mucha experiencia esta temporada", ha declarado la rumana, con tres participaciones en el Másters y una final (2014).

Experiencia, precisamente, es lo que le sobra a su otra rival de grupo, la danesa Caroline Wozniacki, exnúmero uno mundial (actualmente 6ª) y con cuatro participaciones entre 2009 y 2014, en las que llegó una vez a la final (2010) y otras dos a semifinales (2009 y 2014).

La lucha por el número 1 del tenis femenino parece más abierta que nunca y de hecho cinco tenistas han ocupado esta temporada esa posición: Angelique Kerber, Serena Williams, Pliskova, Muguruza y Halep.