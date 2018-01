Becker hace un llamado para encontrar sus cinco trofeos del Gran Slam

Boris Becker, declarado en quiebra por un tribunal londinense, hizo un llamado este miércoles para encontrar cinco de sus seis trofeos de Grand Slam ganados durante su carrera y cuya venta podría ayudarle a pagar sus deudas, según el gabinete británico que gestiona su bancarrota.

El extenista, el más joven ganador de Wimbledon con 17 años, comenzó a recuperar todos los trofeos y premios logrados a lo largo de su carrera, indicó el gabinete Smith & Williamson. "Un cierto número de trofeos de la carrera del señor Becker están ilocalizables y el señor Becker no recuerda dónde están", indicó el comunicado.

Varias instituciones de tenis contactadas, como el All England Tennis Club, las federaciones alemana, estadounidense y australiana de tenis, e incluso el Tennis Hall of Fame, no están en posesión de estos trofeos.

"Por lo tanto, el señor Becker y los gestores de su quiebra lanzan un llamado conjunto al público para encontrar informaciones susceptibles de ayudar a localizar los trofeos del señor Becker: los de sus victorias en el Abierto de Australia (1991 y 1996) y Wimbledon (1985, 1986 y 1989)", continuó el gabinete, que pide enviar cualquier información a la dirección: BBEnquiries@smithandwilliamson.com.

De los seis trofeos de Grand Slam que conquistó, Becker solo conservaría el de su título en el US Open en 1989.

Becker, que tiene actualmente 50 años, ganó un total de 49 títulos a lo largo de su carrera profesional.

Según el sitio internet del diario alemán Bild, el exjugador querría sobre todo recuperar sus tres trofeos de Wimbledon, con los que esperaría ganar más de un millones de euros con el que poder pagar parte de sus deudas.