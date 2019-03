Bianca Andreescu es la nueva reina de Indian Wells. Bianca Andreescu es la tenista que más partidos ha ganado en 2019, con 28. Bianca Andreescu tiene solo 18 años y ya sueña con dominar el circuito. Con Bianca Andreescu ha nacido una estrella.

El domingo, con dolor en su hombro y un calor extenuante, la canadiense se hizo con la victoria más importante de su corta carrera al derrotar en la final del torneo del desierto californiano a la alemana y a priori favorita Angelique Kerber (N.8).

"Ojalá este momento sea una inspiración para muchos otros atletas porque, como he dicho muchas veces, si crees en algo puedes conseguirlo", dijo la ganadora aún sobre la pista.

Y es que a Andreescu, a pesar de su edad, nunca le ha pesado la presión. Barrió a la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza en cuartos y acabó con la ucraniana Elina Svitolina (N.6) en semis para plantarse en la última instancia llegada desde la "qualy".

"Sueño en grande y no me pongo límites (...) La confianza es la base de todo. Como he ganado mucho este año, mi confianza está muy alta", explicó recientemente sin pestañear.

Porque en su naturalidad, dentro y fuera de la pista, reside gran parte de su éxito.

"Me he sentido 'en la zona'. Eso significa que nada puede distraerme. Estoy relajada. Confío en mi misma. Confío en mis tiros. Siento confianza (...) En este torneo me he sentido así en cada partido (...) Esto significa todo para mí".

- Revelación -

Su irrupción en Indian Wells, aunque tomó a todos desprevenidos por lo impactante de sus victorias, no fue del todo sorprendente.

Andreescu completó su revolución este domingo al imponerse por 6-4, 3-6, 6-4 en dos horas y 18 minutos de partido a Kerber pero ya había avisado en los últimos meses de que estaba lista para mayores retos.

La canadiense comenzó la temporada en el puesto 152º del ranking de la WTA y, ahora, ascenderá a la 24ª posición. Una escalada de 128 puestos en apenas tres meses.

Y es que en enero llegó a la final en Auckland tras ganar a la danesa Caroline Wozniacki y a la estadounidense Venus Williams y hace apenas dos semanas se plantó en semis en el Abierto Mexicano en Acapulco, demostrando que estaba lista para competir contra las mejores.

Ahora ya puede gritar que es una de las mejores.

En la pasada edición, una entonces desconocida Naomi Osaka, de solo 20 años, fue superando rondas en Indian Wells hasta ganar el torneo ante su coetánea Daria Kasatkina. El futuro ya estaba aquí.

Desde entonces, la japonesa se alzó con los Abiertos de Estados Unidos y de Australia hasta trepar a lo más alto de la clasificación de la WTA.

"Definitivamente ha sido una inspiración para mí ver cómo levantaba el trofeo el año pasado y luego ganaba dos Gran Slams. Pero no quiero centrarme en el futuro ahora mismo, solo quiero disfrutar el momento", señaló la canadiense sobre la comparación.

El progreso esta campaña de Andreescu recuerda al de la nipona... y la norteamericana tiene solo 18 años.