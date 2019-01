El 'Big Four' comienza a despedir a Murray en el Abierto de Australia

Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer, el trío que manda en la ATP, parten como máximos favoritos en el Abierto de Australia que comienza el lunes, todavía sobrecogido por el anuncio de la retirada de Andy Murray, el hombre que completó el 'Big Four' que dominó el circuito durante más de una década.

A tres días de los primeros golpes de raqueta en las soleadas pistas del Melbourne Park, Murray desencadenó un terremoto al anunciar entre lágrimas que dejará el tenis durante 2019, como muy tarde en Wimbledon, debido a sus problemas en la cadera.

"Hace diez años, si alguien se hubiera retirado a los 31 años, habríamos dicho que tuvo una larga carrera", subrayó Nadal este sábado, destacando la longevidad del cuarteto que ha marcado la época dorada del tenis.

"Ahora tenemos otra impresión, porque los tenistas juegan más tiempo. Pero tiene 31 años. Hoy es él, pero mañana será otro. Nuestra generación ya no tiene 20 años, todos tenemos más de 30", añadió el mallorquín, de 32, con un largo historial de lesiones en su carrera.

- 'Si estamos en forma...' -

Federer (37 años), vigente doble campeón, y Djokovic (31), número 1 de la ATP tras resucitar a lo grande en la segunda mitad de 2018, buscarán en Australia un séptimo triunfo récord.

"Si estamos en forma y jugamos bien, tenemos las mejores opciones de ganar los torneos de Grand Slam", señaló Djokovic.

El serbio pisa Australia en plenitud física, recuperada gracias a su vuelta con el técnico con el que construyó sus éxitos, Marian Vajda. Viene de ganar en Wimbledon y en Nueva York, por lo que aspira a su tercer grande consecutivo, aunque a finales de año mostró que era vulnerable al caer en París-Bercy y en el Masters de Londres ante dos de los mejores representantes de la nueva generación, Karen Kachanov y Alexander Zverev.

En 2019 acaba de perder en semifinales de Doha con el español Roberto Bautista, un 'hueso' para Murray en la primera ronda de Australia.

"Sin ninguna duda es el favorito, será duro ganarle una vez que haya recuperado su nivel", declaró sobre el serbio Federer, que disputaría una hipotética semifinal con Nadal.

- Nadal, sin ritmo pero motivado -

Federer, el hombre de los 20 grandes, mostró señales de fragilidad en los últimos meses de 2018, con desilusiones en Wimbledon y en el US Open, lo que una vez más ha provocado que el mundo del tenis se pregunte hasta cuándo puede seguir desafiando al tiempo.

En 2019 parece recuperado, ganando la Hopman Cup, competición por equipos mixtos que se disputó en Perth, sin conceder sets ni breaks ante perlas como Zverev o Stefanos Tsistipas.

Nadal llega a Australia tras cuatro meses sin competir tras abandonar en semifinales del US Open ante Juan Martín Del Potro -baja en Melbourne por lesión-.

"Me siento bien, si no fuera el caso no estaría aquí", dijo este sábado el español, que reconoció su "falta de partidos", que espera suplir con "motivación máxima".

"Tengo la experiencia, no es nuevo para mí, sé que puedo jugar bien incluso con falta de ritmo", añadió.

Entre los jugadores capaces de sorprender a los 'tres tenores', el maestro Zverev, que todavía debe probar que está capacitado para luchar por los títulos en los Grand Slam, su asignatura pendiente.

"Ellos son los hombres a batir en los grandes torneos", reconoce el alemán sobre un cuarteto de leyenda que ya empieza a echar de menos a Murray.