'Bolillo' será homenajeado en el hipódromo Presidente Remón

El técnico Hernán Darío Gómez será homenajeado este domingo por el hipódromo Presidente Remón con la realización de un handicap en su nombre por la histórica clasificación a la Copa Mundial de la FIFA - Rusia 2018.

La séptima carrera de la tarde hípica de este domingo será la denominada Handicap DT Hernán 'Bolillo' Gómez y en la misma participarán siete ejemplares tresañeros, cinco de ellos machos, en distancia de mil 700 metros.

Entre los favoritos para quedarse con este handicap están el 1 La Bolena y el 7 El Gran General.

Los otros ejemplares en competencia son: 2. EDK Marquee Star, 3. Talentoso, 4. Of All All Times, 5. Chicane y 6. Chinito Llorón.