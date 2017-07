Bolt y su tranquilidad camino de Londres

Usain Bolt mantiene la calma: este miércoles en Mónaco, donde el viernes se despedirá de la Liga de Diamante, aseguró que se siente preparado para su último gran desafío, los 100 metros del Mundial de Londres (4-13 agosto).

Una vez más, el ocho veces campeón olímpico afirmó que disputará también el relevo 4x100 metros en el Mundial, pero no la prueba de 200 metros en la capital británica.

"Mi temporada ha sido delicada: perdí (en abril) a mi mejor amigo, Germaine Mason (fallecido en un accidente de moto)", explicó el 'Rayo'.

Fue su primera defensa contra los que critican sus tiempos mediocres en los 100 metros que ha corrido antes de Mónaco, el 10 de junio en Kingston (10.03) y el 28 de junio en Ostrava (10.06).

"Me siento mucho mejor que en junio. Después de Ostrava he entrenador las dos últimas semanas en Alemania. Hemos trabajado bien con mi entrenador (Glen Mills) y eso me ha permitido ejecutar cosas interesantes. El tiempo es a menudo bueno en Mónaco. Si por suerte es así el viernes, puedo estar en mi mejor forma", afirmó el triple plusmarquista mundial (100, 200 y 4x100 metros).

Bolt insinuó que un crono alrededor de 9 segundos y 90 centésimas, el viernes en el estadio Louis II, donde sólo compitió una vez antes (2011), sería un buen indicio en su camino hacia Londres.

"He visto al doctor (Hans-Wilhelm) Müller-Wolfarth en Múnich para reforzar mi espalda. Mi espalda es la clave. Tengo un gran equipo a mi alrededor. El entrenador, el médico, en los que confío completamente. Es lo que me permite tener esta confianza, esta tranquilidad", añadió el velocista jamaicano.

- Al Mundial para ganar -

"No tengo dudas. Siempre he confiado en mí. Voy al Mundial con la idea de ganar", insistió el legendario atleta.

La victoria está en su ADN. Desde 2008, Bolt (30 años) no ha perdido en ninguna de las grandes citas (Mundiales y Juegos Olímpicos) en los que ha construido las bases de su gloria.

¿Sus dos únicos puntos de sombra? No pudo ser campeón de los 100 metros en la final del Mundial de Daegu-2011 al ser eliminado por una salida falsa, dejando entonces vía libre para que su compatriota Yohan Blake se colgara el oro.

La otra decepción fue la retirada del oro del relevo de los Juegos de Pekín-2008 debido a que uno de sus compañeros, Nesta Carter, dio positivo en un reanálisis, años después.

Las cifras hablan siempre en favor de Bolt, que no brindará a los espectadores uno de los duelos que más se esperaban en Londres-2017, en los 200 metros contra el sudafricano Wayne Van Niekerk, uno de los candidatos a asumir el papel de gran estrella que Usain va a dejar vacante.

"No, no es que haya querido evitarle. Nunca he dicho que no a un reto. Él (Van Niekerk) es joven y está en plena forma. Nuestras carreras no coincidieron, simplemente", sonríe Bolt.

Para todo hay un final. "He conseguido todo lo que quería. Esto me recuerda lo que dijo Michael Johnson cuando me sorprendí de que abandonara estando en plena forma. Me dijo: 'he logrado lo que quería'. Es lo mismo que me pasa a mí, varios años después".