Boricua Puig cae en el US Open tras "bofetada" de su exentreneador

635x357 Mónica Puig, fotografiada aquí en Wimbledon, cayó en primera ronda del US Open. AFP

La puertorriqueña Mónica Puig se despidió entre lágrimas este lunes del US Open, en medio de la forzada transición que tuvo que hacer al perder a su entrenador una semana antes del torneo.

La campeona olímpica en Rio cayó en la primera ronda por un doble 6-3 ante la sueca Rebecca Peterson.

"Obvio que duele", dijo la tenista de 25 años a periodistas tras el partido. "Tratamos de hacer lo mejor con lo que teníamos".

El entrenador Kamau Murray, que estaba entrenando a la boricua para la temporada 2019, rompió su relación para volver a trabajar, según reportes de prensa, con Sloane Stephens, número 10 en el ranking mundial y ganadora del Open de 2017.

"Recibir una bofetada así en la cara es horrible", dijo Puig, sin hablar directamente de Murray pero asegurando que su entrenador le informó que la dejaría una semana antes del último Grand Slam del año, que se juega en Nueva York hasta el 8 de septiembre.

"Nunca crees que algo así te pueda pasar", siguió con voz quebrada y conteniendo las lágrimas.

Puig, 59 en el ranking, aseguró que Peterson hizo un juego sólido y aseguró que ha sido un año "difícil" para ella.

"Pero no voy a renunciar", aseguró, planificando desde ya la temporada 2020.

"Vuelvo a Miami, necesito rodearme de gente que me quiera, que se preocupe por mi", indicó sobre la mudanza que había hecho a Chicago para entrenar.

"He estado jugando bien, pero no he ganado muchos partidos. Hay un tema de confianza ahí. Es muy duro cuando sabes que estás jugando un buen tenis".

Peterson enfrentará a la ganadora del partido entre la rumana Monica Niculescu y la ucraniana Dayana Yastremska.

- Barty y Pliskova sudan -

La ganadora del Roland Garros, Ashleigh Barty, segunda sembrada del torneo, superó por su parte un horrible primer set y se impuso a la kazaja Zarina Diyas por 1-6, 6-3, 6-2 para avanzar a la segunda ronda.

Lo mismo para checa Karolina Pliskova, tercera sembrada, que superó a su compatriota Tereza Martincova, que entró por la Qualy, en dos sets que llegaron a tie-break (7-6 (8/6), 7-6 (7/3)).

La rumana Ana Bogdan se impuso a la británica Harriet Dart por 6-3, 6-1, mientras que Anastasija Sevastova, de Letonia y 12 en el ranking mundial, venció a la candiense Eugénie Bouchard con un doble 6-3.

La francesa Caroline Garcia cayó ante Ons Jabeur, de Túnez, por 7-6 (10/8), 6-2.

Resultados del Abierto de Estados Unidos del lunes:

Femenino (1a vuelta):

Rebecca Peterson (SWE) derrotó a Mónica Puig (PUR) 6-3, 6-3

Johanna Konta (GBR/N.16) a Darya Kasatkina (RUS) 6-1, 4-6, 6-2

Ekaterina Alexandrova (RUS) a Samantha Stosur (AUS) 6-1, 6-3

Ons Jabeur (TUN) a Caroline Garcia (FRA/N.27) 7-6 (10/8), 6-2

Mariam Bolkvadze (GEO) a Bernarda Pera (USA) 6-3, 5-7, 6-4

Karolína Plíšková (CZE/N.3) a Tereza Martincova (CZE) 7-6 (8/6), 7-6 (7/3)

Petra Martic (CRO/N.22) a Tamara Zidanšek (SLO) 6-4, 4-6, 6-1

Ana Bogdan (ROU) a Harriet Dart (GBR) 6-3, 6-1

Anastasija Sevastova (LAT/N.12) a Eugénie Bouchard (CAN) 6-3, 6-3

Ashleigh Barty (AUS/N.2) a Zarina Diyas (KAZ) 1-6, 6-3, 6-2