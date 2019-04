Bottas, pole del GP de Azerbaiyán por delante de Hamilton

El finlandés Valtteri Bottas, pole, y su compañero británico, Lewis Hamilton (Mercedes), coparán las dos primeras posiciones de la parrilla de salida del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, cuarta carrera de la temporada, que se disputa el domingo.

Desde la segunda línea partirán el alemán Sebastian Vettel (Ferrari) y el holandés Max Verstappen (Red Bull). El otro Ferrari, el del monegasco Charles Leclerc, finalizó noveno tras un accidente en la Q2.

"Conseguir (la pole) en mi última vuelta es muy satisfactorio", expresó Bottas. "El equipo ha hecho realmente un trabajo muy bueno para estar en esta posición tras unos ensayos complicados. ¡Y yo he conseguido dar lo mejor de mí!"

"Ferrari parecía increíblemente rápido" dominando los ensayos libres, recordó Hamilton. "Es un resultado absolutamente fantástico para nosotros".

"Vinimos aquí sin novedades en el vehículo (al contrario que Ferrari y Red Bull) por lo que conseguir un doblete en primera línea... Esto nos deja en buena posición de cara a la carrera. Estamos más cerca de Ferrari en ritmo de carrera", añadió el británico.

"No creo que nos hayan robado la pole. Ellos eran más rápidos", reconoció de su lado Vettel. "Fue difícil pilotar en estas condiciones, con el sol y la temperatura declinando. Y en la última vuelta me faltó la aspiración de un vehículo delante", al contrario que los Mercedes, que cerraban la procesión abierta por el alemán.

- 'He sido estúpido' -

Por su parte Leclerc golpeó las barreras protectoras en la Q2 en la curva 8, en la parte más estrecha del circuito urbano de Bakú, mismo lugar en el que lo hizo el polaco Robert Kubica (Williams) en la Q1.

Estos dos accidentes provocaron retrasos en las calificaciones que explican la bajada de temperatura señalada por Vettel.

"He sido estúpido. Hoy no he hecho el trabajo. Estoy muy decepcionado conmigo mismo. Lo merezco completamente. He hecho una tontería", se criticó el monegasco.

Detrás de las escuderías punteras, la tercera línea fue alcanzada por el mexicano Sergio Pérez (Racing Point) y el ruso Daniil Kvyat (Toro Rosso).

Por su parte el español Carlos Sainz Jr (McLaren-Renault) saldrá el domingo desde la 10ª posición, en la misma línea que Leclerc.

Sainz no pudo colar su monoplaza en la Q3, cosa que sí consiguió su rival en el garaje, el británico Lando Norris, que firmó el 7º mejor crono.

El veterano finlandés Kimi Räikkönen (Alfa Romeo Racing-Ferrari) será quien escolte en la salida a Norris después de marcar el octavo mejor tiempo.

De su lado el francés Pierre Gasly (Red Bull) saldrá desde boxes, sancionado por no someterse al pesaje durante los segundos ensayos libres el viernes.

El galo firmó posteriormente el mejor tiempo de la Q1 y asegura estar "realmente cómodo" en un monoplaza que tiene "el ritmo para remontar y alcanzar los puntos" y espera aprovechar las probables apariciones del vehículo de seguridad.

El otro piloto sancionado del fin de semana fue el italiano Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo Racing), que recibió una penalización de diez puestos en la parrilla de salida por emplear una tercera caja de control electrónico en su motor Ferrari, cuando solo se permiten dos por temporada.

Por tanto, después de lograr su mejor calificación hasta el momento, una 8ª posición, deberá salir desde la 18ª plaza el domingo a las 12h10 GMT.