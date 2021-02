Brady consideraría jugar después de cumplir 45 años

Tom Brady sigue estableciendo límites cada vez más altos de cuánto tiempo más podría jugar en la NFL.

A medida que el pasador de 43 años se prepara para jugar en su décimo Super Bowl, un récord de la NFL, y el primero desde que llegó a Tampa Bay antes del inicio de esta temporada, dijo que ha comenzado a sopesar la posibilidad de rebasar su objetivo previo y jugar después de cumplir los 45 años.

“Sí, definitivamente. Definitivamente lo consideraría”, dijo Brady el lunes en su primera conferencia de prensa de la semana del Super Bowl. “Es un deporte físico. La perspectiva que tengo al respecto, es que en realidad nunca se sabe cuándo es el momento, simplemente al ser un deporte de contacto. Hay mucho entrenamiento involucrado. Tendría que estar comprometido al 100% para seguir haciéndolo”.

Brady aún mantiene ese compromiso, trabajando de cerca con su entrenador de varios años Alex Guerrero con diversas prácticas, dietas y otros preparativos que le han permitido prosperar en una edad en la que la mayoría de sus colegas ya se han retirado.

Brady dijo que los días de secundaria o universidad, en los que vivía de pizza y comida rápida, han quedado en el pasado.

“Creo que obviamente, para mí, el fútbol americano ha sido mi deporte. Es una carrera, pero realmente es parte de mi vida diaria”, declaró. “Debido a las decisiones que tomo, siempre estoy pensando ‘¿Cómo afecta esto mi juego? ¿Cómo impacta mi entrenamiento entre temporadas?' Está bien documentada la postura que he adoptado a lo largo de cierto periodo, que sin lugar a dudas no empezó toda al mismo tiempo. Pienso que la manera en que entreno y cómo me recupero es muy importante. El trabajo que hago con mi entrenador Alex es fundamental en el éxito que he tenido”.

Esa labor le ha ayudado a Brady a alcanzar logros sin igual en la historia de la NFL.

Acumula 10 participaciones en el Super Bowl, seis títulos, tres premios de MVP, la mayor cantidad de pases de touchdown en la temporada regular (581) y la posibilidad de rebasar a Drew Brees la próxima campaña en la mayor cantidad de yardas en la historia, en caso de que Brees se retire en los próximos meses, tal como se anticipa.

Lo que Brady ha conseguido simplemente desde que cumplió 40 años antes de la campaña de 2017 sería una carrera brillante para la mayoría de los jugadores. Tiene 20.776 yardas por pase en campaña regular y postemporada, 142 touchdowns, un MVP y un tercer viaje al Super Bowl, luego de ganar el título al concluir la temporada de 2018 con Nueva Inglaterra y haberse quedado en la orilla el año previo.