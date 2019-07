Brasil sigue la cosecha en gimnasia artística pese al fracaso de Zanetti y Chile festeja

La estricta precisión de la gimnasia artística premió y castigó este martes en Lima-2019: el chileno Tomás González celebró el primer oro de Chile en la prueba de suelo masculina, mientras que Arthur Zanetti fracasó en su especialidad, las anillas.

En la anteúltima jornada de esta disciplina, Francisco Barretto sí pudo sumar en el caballo con arzones un nuevo oro para Brasil, el tercero en la cita continental en esta disciplina.

El estadounidense Robert Neff (plata) y colombiano Carlos Calvo (bronce) escoltaron a Barretto en el podio.

En las dos finales femeninas del día, la cubana Yesenia Ferrera fue la única que logró colarse en un segundo lugar en la premiación de salto entre las representantes de Canadá. Esta potencia también dominó en las barras asimétricas junto a Estados Unidos.

- Zanetti, desplazado -

La nota de la jornada fue el inesperado fracaso de Zanetti, medallista olímpico de oro en Londres-2012 y plata en Rio de Janeiro-2016 en anillas, quien fue superado por el mexicano Fabián De Luna.

El segundo lugar correspondió a una marca de 14.400 puntos, insuficiente para retener el título continental de Toronto-2015, y baja en relación a otras de alrededor de los 15.900 alcanzadas en las presentaciones más laureadas de su carrera.

Zanetti atribuyó la falla que lo privó del oro a una "inflamación en el hombro", que le quitó fuerza en su ejecución y le imprimió una evidente desilusión en el rostro.

Su entrenador, Marcos Goto, le quitó dramatismo: "Es la primera vez que Artrhur falla en una competición; todo el mundo tiene un tropiezo en la vida y Arthur está en el podio hace 12 años", dijo Goto, que destacó la presencia de Zanetti en un nuevo podio a los 29 años.

De Luna, que compitió primero, se refirió al brasileño como "compañero". "Con Zanetti tienes que ser lo más perfecto que puedas; sabía que iba a ser muy difícil ganarle, pero se logró", dijo a la AFP el gimnasta de 22 años.

"Desde niño quise ganar una medalla de oro en los Juegos Panamericanos", señaló De Luna, que pisó un gimnasio por primera vez a los tres años.

"Me la pasaba en la casa brincando de colchón a colchón y mi mamá me mandó al gimnasio para que me cansara y regresara a dormir", recordó.

El tercero en la prueba más esperada del día fue el argentino Federico Molinari, que celebró su primer bronce panamericano con fervor, mientras Zanetti lamentaba la plata del otro lado del podio.

"¡Por fin! Después de cinco Juegos Panamericanos se dio la medalla, estoy muy contento", dijo el argentino que quedó empatado en puntos con el brasileño Caio Souza y al que derrotó en la nota de ejecución.

"La suerte define los últimos detalles, pero la clave es entrenar", dijo el argentino de 35 años, a quien tuvo que bajar de peso para compensar la pérdida de músculo por la edad.

- "Chi Chi Chi...Le Le Le" -

Tomás González, que se lució en ejercicios de piso, fue la otra novedad en la jornada en el Polideportivo de Villa el Salvador. El chileno dio a su país el primer oro de los Juegos de Lima, seguido por el estadounidense Neff y el colombiano Andrés Martínez.

"Es muy difícil poder ejecutar casi al 100% lo que uno se programa en este deporte tan detallista y que no permite segundas oportunidades, así que contento con lo que hice", dijo el especialista en ejercicios de suelo, que venía de ganar en junio en el World Challenge disputado en Eslovenia.

En el camino, sin embargo, tuvo que lidiar con una lesión, como en Toronto-2015, de donde quedó excluido de la partida por un tobillo.