Brasileño Santos da Silva gana el oro en los 3.000 con obstáculos de Lima-2019

El brasileño Altobeli Santos Da Silva ganó este sábado la medalla de oro de los 3.000 metros con obstáculos de los Juegos Panamericanos de Lima-2019.

El auriverde registró un tiempo de 8 minutos 30.73 segundos en el Estadio Atlético de la Videna, en el centro de la capital peruana, para quedarse con el título continental.

"He representado a mi país en gran nivel llevando oro. La prueba fue muy complicada y tuvimos que tener cabeza firme para poder lograr la medalla", dijo Santos Da Silva. "Son años de dedicación y de creer en mis fuerzas para por fin poder vivir este momento".

La plata fue para el colombiano Carlos Sanmartin con 8:32.24 minutos y el bronce para el peruano Mario Bazán con 8:32.34 minutos.

"Contento por la medalla. Sudamérica se apoderó de los tres lugares del podio hoy con un resultado fenomenal", subrayó Sanmartín.

Bazán, por su parte, atribuyó al numeroso público local parte del mérito de su éxito panamericano.

"En la última vuelta dije que si no estaba entre los primeros puestos iba a tener un gran sinsabor conmigo mismo. En la recta final, había mucha gente peruana alentando. Me llenaron de mucha fuerza, y me dieron ese plus para ganar la medalla", explicó el peruano, quien estuvo concentrado cinco meses en Colorado Springs (Estados Unidos) y más adelante en Europa para alcanzar en su mejor forma los Juegos.

"Estoy muy contento de ganar una medalla en mi casa. No fue nada sencillo", concluyó el medallista de bronce.

- 3.000 m obstáculos masculino

Altobeli Santos Da Silva (BRA)- oro

Carlos Sanmartin (COL) - plata

Mario Bazán (PER) - bronce