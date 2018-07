Broma de presentador sobre "africanidad" de los Bleus enoja al embajador francés en EEUU

El conductor del programa de televisión estadounidense "The Daily Show" hizo enfurecer al embajador de Francia en Estados Unidos al decir que "África ganó el Mundial".

Esta semana, Trevor Noah, un reconocido comediante estadounidense y conductor del programa, había felicitado a "África" por su victoria en la Copa del Mundo, teniendo en cuenta la ascendencia de muchos de los jugadores del equipo francés.

La broma despertó controversias en Francia, donde muchos usuarios de redes sociales acusaron a Noah de racismo. El comediante es de origen sudafricano, nacido de madre negra y padre blanco durante el Apartheid.

El miércoles, el embajador de Francia en Estados Unidos, Gerard Araud, envió a Noah una dura carta criticando la broma: "Nada puede ser menos verdad".

"La rica y variada procedencia de estos jugadores es un reflejo de la diversidad de Francia", escribió Araud. "A diferencia de Estados Unidos, Francia no se refiere a sus ciudadanos en base a su raza, religión u origen", indicó.

"Para nosotros, no hay una identidad compuesta, las raíces son una realidad individual", continuó el embajador. "Al llamarlos un equipo africano, usted parece estar negando su francesidad".

"Esto, aun en broma, legitima la ideología que proclama el ser blanco como la única definición de ser francés", señaló el diplomático.

Apenas después de que la carta fuera publicada en Twitter, Noah respondió: "Cuando digo que son africanos, no estoy diciendo que esa sea una forma de negar su origen francés".

"Lo estoy diciendo para incluirlos en mi 'africanidad'", aseguró. "Estoy diciendo, 'Los veo como mis hermanos franceses descendientes de africanos".

En respuesta al embajador, Noah se preguntó: "¿Por qué no pueden ser ambas cosas?", en alusión a la discusión sobre si los jugadores eran franceses o africanos. "Si los franceses dicen que no pueden ser ambas, entonces creo que ellos tienen un problema, no yo", agregó.