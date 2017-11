Burzaco: no me sentiría seguro en Argentina

NUEVA YORK (AP) — Un ex empresario argentino que ha generado titulares en toda Latinoamérica al detallar sobornos millonarios en el fútbol durante años admitió el viernes el miedo que siente a regresar a su país natal, donde dijo que no se sentiría seguro.

Alejandro Burzaco, el testigo estrella de la fiscalía estadounidense en el juicio por corrupción en la FIFA, expresó brevemente ese temor cuando un fiscal le preguntó sobre su seguridad si regresaba a la Argentina y hasta provocó que Burzaco se emocionara al preguntarle si puede ver a sus hijos, a lo que el argentino respondió que no.

Burzaco se encuentra en arresto domiciliario en Nueva York tras declararse culpable de crimen organizado y otros delitos. Como parte de su acuerdo con la fiscalía testifica en la corte federal de Brooklyn en el juicio contra el ex presidente de la Conmebol, Juan Angel Napout; el ex presidente de la federación brasileña, José María Marín; y el ex presidente de la federación peruana, Manuel Burga.

En cuatro días de testimonio, Burzaco ha detallado la abarcadora red de influencias que manejaba a través de su compañía Torneos y Competencias y de otros negocios que, según sus propios cálculos, utilizó para pagar unos 160 millones de dólares en sobornos a unos 30 dirigentes deportivos.

El viernes, cuando el fiscal Sam Nitze le preguntó si su temor a regresar a Argentina era provocado por los tres acusados, Burzaco respondió que no. Sin embargo, Humberto Grondona, hijo del fallecido Julio Grondona, quien fue vicepresidente de la FIFA, dijo el jueves en un programa radial que más vale que Burzaco no pise tierras argentinas.

“No va a poder volver acá, a alguno no le va a gustar que él vuelva acá por más que tenga fuerza un pariente de él”, dijo Grondona en referencia a Eugenio Burzaco, secretario de Seguridad del país.

Grondona dijo además que Burzaco mintió. Lo mismo dijo el viernes en la corte el abogado de Burga, quien acusó al argentino de ser un “mentiroso compulsivo”.