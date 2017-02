COI: Faltan mejorías a proceso de candidaturas olímpicas

El Comité Olímpico Internacional seguirá contemplando cambios al proceso de candidaturas de los Juegos Olímpicos, entre ellos la posibilidad de asignar las sedes de las justas de 2024 y 2028 de manera simultánea en septiembre.

Una carta escrita por el vocero del presidente del COI, Thomas Bach, insinúa que se necesitan más ajustes en el proceso para otorgar las sedes olímpicas. La misiva interna menciona una declaración de Bach del año pasado, cuando dijo que "el proceso produce demasiados perdedores".

Bach mencionó en diciembre la posibilidad de asignar al mismo tiempo las sedes de 2024 y 2028 cuando el COI realice su congreso general en septiembre en Lima.

Los Angeles y París son los únicos candidatos que siguen en pie de una lista que comenzó con cinco ciudades. Budapest anunció esta semana que retirará su candidatura, lo mismo que hicieron anteriormente Hamburgo y Roma.

Inside The Games reportó primero sobre la carta, a la que tuvo acceso The Associated Press.

En una entrevista con la AP la semana pasada, Bach dijo que las conjeturas sobre la posibilidad de asignar los dos Juegos "podrían darnos algunas ideas".

"El proceso actual... en nuestro ambiente político, en un mundo tan frágil, produce demasiados perdedores", señaló Bach.

La carta tiene un tono similar, al señalar que "la situación política en este mundo frágil nos compete a realizar más ajustes al proceso de candidaturas".

El COI indicó que ya fue notificado sobre la decisión de Budapest de abandonar la contienda.

"Está claro que una prometedora candidatura olímpica fue utilizada para promover una abarcadora agenda política doméstica, más allá de los Juegos Olímpicos, y fue secuestrada por la política local", señala la carta, escrita por el portavoz de Bach, Mark Adams.

Adams defendió la "Agenda 2020" de Bach, una serie de políticas diseñadas para que el proceso de candidaturas y organización de los Juegos Olímpicos sea más ágil y menos costoso.

"Los tres candidatos dijeron que no hubiesen presentado sus candidaturas sin la Agenda Olímpica 2020", escribió Adams.

De todas formas, la lista cada vez más pequeña de candidatos genera dudas sobre la efectividad de la Agenda 2020. La carta enfatiza que la Agenda 2020 es sólo el comienzo, y que se necesitan más reformas.

Resta por ver si entre esas reformas está asignar los Juegos de 2024 y 2028 en septiembre, tomando en cuenta que tanto París como Los Angeles han insistido que sus candidaturas son sólo para 2024.